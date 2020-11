Que répondre aux remarques sexistes ?

Ça t’est déjà arrivé à toi aussi hein…

Tu marches dans la rue, pépouze, ou alors t’es simplement posée avec des proches quand tout à coup, sortant de nulle part, une remarque sexiste sauvage apparaît !

Qu’elle ait lieu dans la rue, au travail, à l’école, avec tes potes ou en plein repas de famille, on en n’est jamais vraiment à l’abri.

Pas toujours facile d’avoir du répondant

Souvent, je suis tellement choquée par les remarques sexistes auxquelles on doit encore faire face en 2019 que je ne réponds RIEN.

Je reste plantée là, bouche bée, à essayer de faire marcher mes neurones pour trouver de l’inspi et LA bonne réponse pour rembarrer mon interlocuteur aux remarques moyenâgeuses.

Alors qu’au fond de moi, j’ai juste envie de gueuler un bon coup pour faire entendre ma voix et lui faire entendre raison.

Et ce n’est qu’une fois rentrée chez moi, souvent le soir, dans ma douche et recouverte de Tahiti au monoï que j’ai LA révélation….

Ahhhh mais j’aurais dire ça et lui répondre ça et puis ci et ça….

D’un coup d’un seul, je deviens la reine de la rhétorique. Les punchlines fusent et des fois, j’arrive même à en faire avec des rimes !

Mais un peu trop tard du coup…

Des comptes Instagram répondent aux remarques sexistes que vous avez reçues

Heureusement, il y a de plus en plus de comptes Instagram qui n’ont pas leurs langues dans leurs poches et qui savent être très créatifs en matière de répartie !

Ces comptes sont parfaits pour prendre ta revanche sur le sexisme ordinaire et en finir avec les «j’aurais dû dire ça » qui arrivent à contre-temps.

J’ai échangé avec @punchlinettes et @reponse.a.tout, deux super comptes Instagram qui proposent plein de punchlines à ressortir dans toutes les situations face aux sexistes !

Je vous ai demandé sur l’instagram de mad de m’envoyer les dernières remarques sexistes que vous avez reçues et qui vous ont laissées bouche bée.

Les réponses ne se sont pas faites attendre, et j’ai collecté un nombre aussi fou que triste de remarques dans la journée.

J’ai fait une sélection dans vos témoignages puis je les ai envoyés à @punchlinettes et @reponse.a.tout qui ont imaginé les réparties idéales !

Les cartons rouges de @reponse.a.tout

Fini les « j’aurais dû dire ça » avec @punchlinettes

Tu peux aller fouiller leurs deux comptes Insta pour découvrir encore plus de leurs citations et de leurs réparties du tonnerre !

Après la lecture de cet article, j’espère que tu pars un petit peu mieux armée pour faire face et répondre à la prochaine remarque sexiste qui te sera destinée…

Et toi ? C’est quoi la punchline dont t’es la plus fière ? Raconte-moi ça en commentaire !