Le 11 décembre 2019

Vous avez sûrement déjà vu des photos d’influenceuses habillées avec de gros pulls cosy qui ont tout l’air d’être glissés dans leur jupe ou leur jean. Pourtant, il n’y a pas de volume au niveau de l’endroit où le pull est censé se rentrer dans le bas… Quelle est donc cette sorcellerie ?

Un thread Twitter a voulu percer le mystère.

Rentrer son pull dans un pantalon de façon stylée, c’est possible ?

Tout est parti de ce Tweet.

Bonjour chef, désolée j’ai trois heures de retard, j’essayais de comprendre comment les influenceuses rentrent des pulls géants dans des minis jupes.

Hey boss sorry I’m 3 hours late I was trying to figure out how influencers tuck giant sweaters into tiny skirts — Sam Reece (@SamanthaaaReece) November 18, 2019

Quelqu’un a alors répondu que ce n’était qu’une impression et que certaines rentraient ledit pull dans leur soutien-gorge pour le relever.

Cette technique en a laissé plusieurs perplexes.

Je ne comprends pas comment quelqu’un peut coincer un pull sous son soutien-gorge, comment vous faites ?

I cannot figure out how tf one would tuck a sweater under a bra like what do y’all do cuz I’m just like pic.twitter.com/DNXhuAqDrL — Mariah Hancock (@i_draw_vaginas) November 19, 2019

Il s’agit simplement de plier le pull vers l’intérieur et de coincer un bout du devant dans le soutien-gorge pour le maintenir en place. Le truc, c’est que ce n’est pas très agréable…

Comment rentrer un gros pull dans une jupe ou un pantalon

Ce thread propose également des solutions, puisque plusieurs personnes ont partagé des vidéos et images explicatives.

Il existe notamment des variantes au soutien-gorge :

J’ai vu une vidéo TikTok sur cette technique et c’était FASCINANT. (la personne utilisait une ceinture placée un peu plus bas que son soutien-gorge et coinçait le pull dedans.)

I watched a tiktok about how they do this recently and it was FASCINATING. (The person used a belt at a little lower than bra band height and tucked it in there) — Margaret Grace Myers (@margaretgmyers) November 18, 2019

L’astuce de la ceinture est la plus répandue, mais pas besoin de la mettre très haut, en fait.

C’est plus simple que l’on pense, mais je n’aurais jamais deviné.

Simpler than one would think but would have never guessed it ? pic.twitter.com/23MNs0UJWR — Santa like Santa Claus ? (@Karik_S) November 18, 2019

Je me sens bête de n’avoir jamais su ça.

I feel dumb for not knowing this pic.twitter.com/CBQzl8X5p6 — *•.¸♡ ??????? ♡¸.•* (@cumbcore) November 19, 2019

Cependant, l’autrice du post originel n’est pas très convaincue par la méthode de la ceinture.

Okay I’ve seen the belt method and it’s a NO for me belts are dumb/should all be shot into space/I want a magic sweater — Sam Reece (@SamanthaaaReece) November 18, 2019

Si vous êtes toujours perplexes, voici quelques autres astuces pour rentrer votre pull dans votre jupe.

Des astuces pour rentrer son pull dans un bas

Si vous n’avez pas de ceinture sous la main, vous pouvez nouer le pull à la taille pour le remontrer, puis cacher le nœud vers l’intérieur . Tirez un peu sur la matière de manière à créer un effet bombé au niveau de la taille, pour bien cacher le nœud et donner l’impression de rentrage.

pour le remontrer, puis . Tirez un peu sur la matière de manière à créer un effet bombé au niveau de la taille, pour bien cacher le nœud et donner l’impression de rentrage. Vous pouvez aussi choisir de ne rentrer qu’une toute petite partie du pull dans le bas, tout devant. L’effet est sympathique aussi.

Sinon, vous pouvez rentrer le périmètre entier, mais seulement de deux-trois centimètres. Ensuite, repliez l’excédent de pull par-dessus. Il sera bombé à la taille certes, mais n’ajoutera pas de volume à votre popotin.

Vous pouvez aussi, comme l’indique cette personne, replier votre pull sur lui-même. Pour ça, faites un ourlet vers l’intérieur et fixez-le avec des épingles à nourrice.

Fold under, safety pin to itself. Might only do that in the back and tuck the front to boost the illusion. No squeezing, no bra tuck — nom.com (@NelleThomas) November 19, 2019

Enfin, vous pouvez tout simplement vous procurer un crop-pull qui s’arrêtera naturellement à ta taille !

Magique, non ?

