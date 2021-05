Pendant le voyage, la conductrice m’a beaucoup parlé de yoga et d’une chaîne YouTube avec des cours à faire chez soi.

Je pensais m’y mettre depuis un moment depuis un moment déjà, alors à mon arrivée à Paris, j’ai suivi ses conseils et j’ai testé un cours de la chaîne YouTube en question.

Quatre ans plus tard, je me félicite d’avoir croisé (littéralement) la route de cette inconnue : je fais du yoga plusieurs fois par semaine, ça a transformé mon rapport à mon corps et je regarde toujours la même chaîne !

Une rencontre très intime, en autostop

Ma meilleure expérience en stop s’est déroulée en Nouvelle-Zélande.

Alors que je souhaitais me rendre à Picton pour rejoindre une amie rencontrée dans l’île du Nord, ce n’est pas une voiture qui s’est arrêtée pour me prendre en stop, mais un énorme camion. Au volant : Mark.

Cet adorable bisounours à l’accent prononcé est d’office rentré dans mon top des meilleurs chauffeurs.

On a 3h devant nous avant que le ferry qui nous intéresse tous les deux n’arrive. Plutôt que de me larguer au port, il me propose de m’emmener chez ses parents.

Si on m’avait fait la même proposition en France, j’aurais probablement sauté du camion en route…

Mais les 2 heures que je viens de passer avec Mark me laissent convaincue de l’honnêteté et de la gentillesse du monsieur. J’accepte donc son invitation.

Et c’est la meilleure décision de la journée !

J’ai à peine le temps de poser un pied dans son immense demeure que la maman de Mark m’enveloppe déjà de sa gentillesse et me prépare le plat le plus fancy que j’ai mangé depuis des semaines.

On passe le reste de l’après-midi à regarder un documentaire sur la faune marine et à parler de ses enfants. J’ai l’impression d’avoir toujours fait partie de la famille.

Autant dire que je ne m’attendais pas à une aussi belle surprise en montant dans le camion de Mark ce matin-là. Parfois, il suffit de se laisser surprendre par la vie !