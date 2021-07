Tu as rencontré quelqu’un et ça a bouleversé le cours de ton existence ? Viens raconter ton histoire sur madmoiZelle !

En partenariat avec Le Pacte (notre Manifeste)

J’avais 20 ans quand j’ai rencontré le brun barbu qui partage ma vie aujourd’hui. Notre rencontre était imprévue, insolite, un peu ivre et avait un bon goût de reviens-y.

Ce soir là, il ne m’a fallu que quelques secondes pour savoir que je voulais ce mec comme partenaire de vie.

Cinq ans plus tard, je peux dire que j’avais raison.

Une rencontre amoureuse a changé ta vie ? Viens témoigner !

madmoiZelle sera bientôt partenaire de la très jolie romance italienne Ricordi ?, réalisée par Valerio Mieli.

C’est une histoire d’amour racontée à travers les souvenirs d’un couple qui s’aime comme il s’écharpe.

Dans le cadre de cette collaboration avec Le Pacte, j’ai besoin que tu viennes, douce lectrice, à ton tour me parler d’amour.

De ta plus grande histoire d’amour, même,, celle qui a changé ta vie.

L’idée est toute simple : il suffit que tu racontes avec sincérité et détails si possible la rencontre amoureuse qui a bouleversé le cours de ton existence.

Pour m’envoyer ton témoignage, il suffit de m’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com, avec comme objet « Amour fou ». Tu as jusqu’au 23 juillet 2019 inclus pour envoyer ton témoignage.

N’oublie pas de mentionner ton âge, ton prénom, et si tu préfères que ton texte soit anonyme ou non s’il vient à être publié.

En rédigeant ton texte, il est important que tu me racontes un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et pourquoi tu as eu envie de raconter ton histoire d’amour.

N’aie pas peur de trop écrire, il vaut mieux au contraire que tu te lâches, pour que ton récit soit le plus riche possible.

Réponds à quelques questions

De manière à structurer un peu ton récit, tu peux par exemple répondre à ces quelques questions :

Quel âge as-tu ?

Quel âge avais-tu quand tu as fait ta belle rencontre ?

Dans quel contexte as-tu rencontré la personne dont tu es tombée amoureuse ?

Comment avez-vous entamé une relation ?

Êtes vous toujours ensemble ?

Que retiens-tu de votre relation ?

Ces questions devraient t’aider à bâtir ton récit, mais n’hésite pas à t’en émanciper pour livrer un témoignage au plus proche de ce que tu es.

J’attends ton mail avec impatience, et si jamais tu ne te sens pas concernée, n’hésite pas à partager cet article sur tes réseaux !

Mille mercis pour ton investissement, il est précieux.

À lire aussi : 100 kilos d’étoiles, le feel-good movie qui t’encourage à poursuivre tes rêves