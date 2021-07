ABONNE-TOI BB ! Queen Camille sur YouTube ♥ N’hésite pas une seconde à t’abonner à ma chaîne, ce serait une seconde de trop. Mais ça n’est que mon avis.

Salut les chats particuliers !

Aujourd’hui, on va ken la France en affirmant qui on est vraiment, tout en s’en battant les noisettes ce que les autres en pensent.

Un beau programme.

Se foutre du regard des autres en 3 étapes

Que tu souffres du syndrome de l’imposteur ou que la peur du jugement soit ta meilleure excuse pour ne jamais agir, cette vidéo est pour toi.

Je l’ai faite avec mon cœur, en prenant grand soin de me ridiculiser au maximum, pour te motiver tel un ninja à qui il ne reste qu’un jour à vivre.

J’espère que ces quelques paroles de sagesse et autres hontes publiques t’aideront à t’en foutre un peu plus de ce que les gens pensent, et un peu moins de ce que tu as envie d’être, de faire, d’avoir !

Je te retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast Coucou le Q, avec Laura Berlingo, la crème des gynéco.

