— Publié le 23 juin 2019

J’aime mes potes, genre vraiment fort. Dès que je les vois, je passe un super moment qui est toujours trop court.

Et pourtant, plus d’une fois, l’idée de partir en vacances entre amis a été évoquée, et ma réaction a toujours été la même : NOPE.

Souvent, ils ont du mal à comprendre et le prennent personnellement… Voilà donc les raisons pour lesquelles je n’ai pas envie de partir en vacances avec mes potes.

Vacances entre amis : point trop n’en faut

Je pense que le premier problème qui se pose à moi quand j’imagine partir en vacances entre amis, c’est que je sature vite des gens.

Ça sonne sans doute un peu snob voire asociale, mais pour moi c’est simplement un fait. Je me connais, je sais très bien que je supporte mal la présence constante d’individus au quotidien !

Un week-end, c’est très cool et ça me fait toujours plaisir. Au-delà de ça, je commence à me focaliser sur les défauts des uns et des autres, à tel point que je n’arrive plus à relativiser pour rester de bonne humeur…

J’ai régulièrement besoin d’avoir la paix, et honnêtement, je préfère ne pas me voiler la face et éviter de partir en vacances avec mes potes plutôt que de ne plus supporter personne au bout de quelques jours seulement.

Vacances entre amis : plus on est de fous, moins j’ai envie

Par ailleurs, je suis persuadée que partir en grand nombre ne PEUT pas être une bonne idée. Multiplier les individus, ça veut aussi dire multiplier les envies, les non-envies, les petites habitudes, les caprices…

Et quand je dis ça, je ne m’exclus pas du lot. Je sais pertinemment que mes habitudes clasheraient avec celles des autres et que j’aurais du mal à faire des concessions.

Le problème, c’est que je pars en vacances pour me détendre et me faire plaisir, pas pour faire des sacrifices en permanence ou me forcer à être ou ne pas être de telle ou telle façon.

Or, c’est inévitable pendant des vacances entre amis.

Alors oui, c’est plutôt égoïste de ma part, mais est-ce que… les vacances ne sont pas faites pour penser à soi ?

Vacances entre amis : ne partons pas fâchés

Tu l’auras compris, ce qui me freine le plus dans l’idée de partir en vacances avec mes potes, c’est finalement la possibilité que ça ne se passe pas bien.

J’aime mes amis et je leur fais confiance, ce n’est pas du tout ça qui m’empêche de sauter le pas. Le vrai problème, c’est que je n’ai pas confiance en ma propre capacité à rendre les vacances sympa pour tout le monde.

Je connais bien mes défauts, et j’essaie de travailler dessus au quotidien. Mais je ne peux pas garantir qu’ils ne finiraient pas par entraver des vacances entre amis.

Du coup, je pense qu’il est plus intelligent d’être réaliste vis-à-vis de ça plutôt que de risquer d’y perdre notre amitié qui m’est si chère.

Et toi, est-ce que tu aimes partir en vacances avec tes potes ? Ou est-ce que, comme moi, tu préfères éviter la catastrophe ?

