— Publié le 2 février 2019

Je prêche la bonne parole du soin de la peau, cet organe externe qui en prend plein la gueule toute la journée, H24. Néanmoins, avant d’en prendre soin efficacement il va te falloir comprendre quel est ton type de peau.

Coucou ! Je suis là pour te guider !

Reconnaître une peau sèche

Tu connais les 3 types de peaux : sèche, grasse et mixte. Ça paraît simple comme ça mais Mère Nature a un sens de l’humour de papa gênant et il est possible que tu aies plusieurs types de peau en même temps.

Oh yeah !

Ta peau peut être sèche partout mais bien grasse sur la zone T (front, nez, menton ou nez, menton, joues). De plus ton type de peau du visage n’est pas forcément le même que celui de ton corps.

Par exemple j’ai le visage mixte mais le corps sec.

Lorsque tu as la peau sèche, ta vie est faite de tiraillements : lorsque tu sors de la douche, lorsque tu sors de chez toi, lorsqu’il fait froid etc…

Ta peau est sujette aux irritations et aux rougeurs, elle peut même peler ou te démanger.

Ça te rappelle quelque chose ?

Reconnaître une peau grasse

La peau grasse c’est plutôt simple. Sur le visage ça se traduit par une brillance permanente et du maquillage qui tient environ 30 minutes s’il n’est pas fixé avec minutie.

Ce type de peau est souvent prompt à développer de l’acné car la surproduction de sébum peut facilement boucher les pores mais ce n’est pas systématique.

Cependant c’est pratique sur le corps car ta peau est toujours naturellement hydratée et protégée. Certains produits dont la formulation causerait des effets indésirables sur une peau sèche, passent crème sur la tienne.

Reconnaître une peau mixte

Une peau mixte c’est comme un grand parc d’attraction : il y en a pour tous les goûts et la rigolade (nerveuse) ne s’arrête jamais.

Tu peux avoir à la fois la peau grasse, sèche et normale (équilibrée) selon les zones du visage ou du corps. Cela va t’amener à utiliser des produits différents pour répondre aux besoins de ta peau.

Si la peau de ton corps est mixte, il y a de grandes chances que tes extrémités (mains et pieds) et tes articulations (coudes et genoux) soient plus sèches que le reste.

Maintenant que tu as plus d’info, à toi d’être attentive à ta peau pour confirmer à quelle catégorie tu appartiens.

N’oublie pas qu’aucun type de peau n’est meilleur qu’un autre il suffit de le connaître pour en prendre soin et utiliser les bons produits.

