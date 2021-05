— Publié le 6 août 2019

C’est bien connu, parfois les ingrédients les plus faciles d’accès sont aussi les plus bénéfiques, y compris en beauté.

Et comme c’est l’été, je me suis dit que ça serait sympa de te proposer une routine visage et cheveux qui contient 5 fruits et légumes !

Voici donc 3 recettes de masques ultra simples à réaliser avec ce qu’il y a dans ton jardin… ou chez le primeur du coin !

Masque fruits et légumes pour les cheveux

Je me lance avec un masque qui te conviendra si tu as les cheveux très secs et abîmés. Parfait après avoir passé une semaine à naviguer de la plage à la piscine !

Quels fruits et légumes pour mes cheveux ?

Pour cela, je me suis concentrée sur trois ingrédients : l’avocat, la banane et le brocoli.

Difficile d’imaginer qu’ils fonctionnent bien ensemble ? Pourtant l’avocat et la banane sont tous les deux très riches et très nourrissants ! Ils apportent de la souplesse et de la protection aux cheveux.

Quant au brocoli, l’huile issue de ses graines fait des miracles sur les cheveux bouclés puisqu’elle les gaine et leur donne beaucoup de brillance. Certes, l’odeur n’est pas top, mais c’est pour la bonne cause !

Recette du masque avocat banane brocoli pour cheveux

Dans un bol, mélange :

1 avocat bien mûr

1 banane bien mûre

2 cuillères à soupe d’huile de brocoli

Mixe le tout, ou écrase à la fourchette si tu as la flemme de sortir le mixeur, jusqu’à obtenir un mélange aussi homogène que possible.

Laisse poser sur cheveux secs ou humides selon ta préférence, enroulés dans du cellophane pendant au moins 30min. Plus tu laisses le masque longtemps, plus il pénétrera ta fibre capillaire en profondeur.

Tu n’as plus qu’à bien rincer et à effectuer un shampoing, et voilà !

Masque fruits et légumes pour le visage

Côté visage, je vais te proposer deux masques à faire chez toi avec des fruits et des légumes. Le premier est adapté aux peaux grasses, et le second convient plutôt aux peaux normales à sèches.

Quels fruits et légumes pour ma peau ?

Si tu as la peau grasse ou acnéique, la tomate sera ta meilleure alliée. Elle a un effet légèrement astringent et sébo-régulateur, et permet de réduire l’apparence des pores.

Je te conseille de l’associer au concombre qui a des vertus adoucissantes et anti-inflammatoires.

Côté peau sèche, l’huile de framboise est une bombe ! Elle assouplit la peau tout en la nourrissant et en atténuant les rougeurs.

Ajoute à ça l’effet anti-oxydant de la carotte, et ta peau sèche va renaître de ses cendres…

Recette du masque tomate-concombre pour peau grasse

Mixe au blender :

1 grosse tomate (essaie de la peler si possible)

½ concombre

10cL de lait

Applique le mélange sur ton visage propre et sec pendant 15-20min avant de rincer. N’oublie pas de t’hydrater après !

Recette du masque framboise carotte pour peau normale à sèche

Mixe au blender :

1 carotte

2 cuillères à soupe d’huile de framboise

½ yaourt nature

Applique sur visage propre et sec pendant 20 à 30min, puis rince. Ajoute ta crème préférée, et ton visage te dira merci !

Tu vois, les 5 fruits et légumes par jour, ça peut aussi marcher dans ta salle de bain.

Si ce type de recettes te plaît, n’hésite pas à me le dire pour que j’en fasse plus souvent ! Et si tu testes ces masques, viens me dire en commentaires ce que tu en as pensé ♥

