Une recette simple pour impressionner tes potes (avec Damien de Top Chef)

Dans mes DM Instagram, cette grande interrogation revient souvent : « Kalindi, comment fais-tu pour être tout le temps au restaurant ? » .

Il est vrai qu’une partie de mes stories consiste à vous montrer avec quoi je dîne, et c’est souvent pantagruélique.

Voilà ma réponse, simple et honnête : je vis au-dessus de mes moyens.

Se faire à manger, la solution pour dépenser moins au resto

Toutefois, je ne t’encourage pas, mais alors pas DU TOUT à adopter mon mode de vie, qui consiste à être à découvert le 20 du mois à force de tout claquer en restos midi et soir.

À la place, je préconise plutôt la bonne bouffe à la maison.

Et j’aimerais que l’on casse les clichés : cuisiner bon, sain, frais et de saison c’est possible même avec un petit budget.

JE TE JURE !

C’est une philosophie que j’essaie d’ailleurs d’appliquer au quotidien en ne mangeant que de saison et en n’achetant qu’un peu de nourriture chaque jour, pour un ou deux repas.

Comme ça rien ne pourrit au frigo et je mange des produits qui n’ont pas été trafiqués ou importés d’un pays exotique.

Bref, je réduis comme je peux mon empreinte carbone, entre autres conséquences positives.

Et je t’assure que même avec un budget d’étudiante, tu peux te faire kiffer, et régaler tes potes.

Une recette élaborée par Damien de Top Chef

C’est avec cette intention que j’ai invité Damien, mon candidat chouchou de la saison 10 de Top Chef, à venir t’apprendre (et moi avec) une recette simple, pas trop chère et délicieuse.

Le but ? Que tu sois une cheffe à la maison, avec seulement une poêle, une casserole, et des couteaux basiques.

Damien a accepté le challenge et a élaboré, pendant que nous faisions le marché, une recette avec tous les critères précédemment cités.

Il a improvisé et concocté une merveille de plat que tu n’auras aucun mal à réaliser chez toi.

Il s’agit donc d’un terre-mer poulet/merlan avec son yaourt aux herbes et sa crème de brocoli.

Ça a l’air balaise comme ça, mais laisse Damien te guider dans toutes les étapes de la recette et tu verras, tu feras un carton !

Moi perso, j’ai passé un super moment avec ce candidat de Top Chef (en passe d’ouvrir lui-même son restaurant à Lille) qui est hyper pédagogue en plus de supporter mon humour de vieux tonton.

