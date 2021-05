J’adooore le curry d’aubergines et ce d’autant plus qu’il peut être dégusté froid et par les températures qui courent, ce n’est pas du luxe !

Le curry c’est le nom d’un plat mijoté dans de la sauce épicée (principalement avec du curcuma, du paprika, et de la coriandre).

Bon par contre il faut utiliser son four et ses plaques de cuisson… Perso je mets la recette en route et m’exile dans une autre pièce le temps que ça cuise !

Recette du curry d’aubergines sans curry : cuisson des aubergines

Pour 3 ou 4 personnes il te faut :

Deux grosses aubergines ;

De l’ail (ma passion nº1) ;

Du gingembre (ma passion nº2) ;

Deux/trois tomates mûres ;

Du coulis de tomates ou, mieux, des tomates concassées ;

Des graines de coriandre ;

Un oignon ;

Des graines de cumin ;

Un morceau de piment frais style habanero et/ou du piment sec ;

Optionnel : un poivron rouge.

Le curry d’aubergines ça commence dans le four !

Coupe tes aubergines dans le sens de la longueur puis entaille la chair en traçant des diagonales d’un côté et de l’autre.

Badigeonne d’huile d’olive tes moitiés d’aubergines et mets-les au four, chair sur le dessus, four puissance max ou option grill.

Pendant que tes aubergines se dorent la pilule, tranche ton oignon, coupe tes tomates en dés (tu peux également utiliser des petites tomates que tu couperas en deux) et découpe ton poivron.

Dans un mortier (si tu en possèdes un) mélange tes graines de coriandre, le cumin et ton piment sec. Réserve tes épices dans un petit bol, et, dans ton mortier toujours, écrase ta gousse d’ail avec le gingembre.

Si tu n’as pas de mortier, mélange tes épices dans un petit bol en préférant de la coriandre et du piment sec en poudre. Ecrase ta gousse d’ail au couteau (avec la tranche du couteau) ou découpe-le finement.

Il ne faut pas louper l’étape des épices, parce que c’est ce qui fera toute la différence entre un bon curry savoureux et une ratatouille revisitée et fadasse !

Tes aubergines sont maintenant prêtes (la chair est tendre et dorée), récupères-en la chair à l’aide d’une cuillère. Y’a plus qu’à !

Recette du curry d’aubergines sans curry : faire cuire le tout à la casserole

Verse un peu d’huile d’olive dans ta cocotte ou ta casserole (si elle est en fonte c’est encore mieux) et, une fois l’huile bien chaude, fais-y revenir ton mélange d’épices quelques secondes (entre 10 et 30) pour que leurs saveurs imprègnent toute l’huile et donc tout ton plat.

Attention ! Si tes épices restent trop longtemps dans l’huile chaude elles vont brûler et ce serait dommage !

Ajoute tes oignons et ton poivron et fais-les revenir dans l’huile parfumée.

Lorsque les oignons sont translucides ajoute les dés de tomate, le coulis/les tomates concassées, le piment frais préalablement coupé en petits morceaux, ta chair d’aubergines et ta pâte ail/gingembre.

Pour info si tu n’es pas fan de l’archi-piquant, les parties les plus piquantes du piment sont les noyaux et les parties blanches.

Laisse mijoter une bonne vingtaine de minutes et… À table !

Tu peux manger ce curry seul, avec du riz, des pâtes, du boulghour, ou même t’en servir comme dip à l’apéro !

