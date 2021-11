Rangez vos films de Noël sucrés, Le Calendrier vous promet des fêtes sanglantes

Le Calendrier, c’est le film d’horreur français grinçant qui vous fera frémir en cette fin d’année. Profond aussi bien qu’effrayant, on vous conseille de foncer le voir en salles dès le 1er décembre.

Chaque année, le calendrier des sorties horrifiques pèse lourd.

Entre les fictions petits budgets, les blockbusters de James Wan, les courts-métrages d’étudiants fauchés et les séries aux humeurs bleutées de Mike Flanagan, les amateurs d’horreur sont bien nourris.

On est nous-même amatrice de grands frissons.

Alors quand ceux-ci riment en plus avec humanisme, on ne peut qu’être bluffée…

Le Calendrier, de quoi ça parle ?

Eva vit seule dans un grand appartement.

Son unique compagnie ? Un chien, qui se dévoue corps et âme à sa maîtresse.

Eva coule des heures tristes dans cet appartement presque vide de présence, et à son travail où son patron est un connard patenté.

Eva est souvent moquée ou en tout cas mal considérée, que ce soit dans l’entreprise qui l’emploie ou lors de dîners avec des traders. En cause ? Son handicap.

Car Eva est paraplégique, et ne peut, de fait, se déplacer qu’en chaise roulante.

Ce handicap plonge Eva dans une torpeur étrange, une sorte de brume léthargique de laquelle elle ne s’échappe qu’avec sa meilleure amie, qui malheureusement vit à Munich.

Le jour où celle-ci débarque sans prévenir pour l’anniversaire d’Eva, cette dernière se voit offrir un cadeau qui changera le cours de sa vie.

L’objet ancien et mystérieux qui lui est confié est un calendrier de l’avent « trouvé » au détour d’un marché de Noël. Dedans bien sûr, il y a 24 cases à ouvrir, contenant notamment des friandises.

Classique, vous nous direz.

Détrompez-vous ! Ce calendrier recèle les plus gros secrets et les plus infâmes desseins. Quiconque ne respecte pas les règles dictées par ledit objet encourt un risque de mort.

Eva saura-t-elle respecter les règles du jeu ?

Le Calendrier et son actrice principale

Celle qui porte le film de ses seuls bras, c’est la lumineuse Eugénie Derouand. Connue pour avoir joué dans World on fire et Si tu vois ma mère, elle n’en est qu’aux débuts d’une carrière qu’on lui prédit prometteuse.

Mais qui est Eugénie Derouand exactement ? Et comment s’est-elle retrouvée à jouer ce premier rôle au cinéma ?

La Française a un parcours atypique, dès l’obtention de son baccalauréat, elle s’envole pour l’Australie dans le but de devenir bilingue en anglais. Ensuite, elle décide de partir en mission humanitaire sur le continent africain. Mais au fond d’elle, elle sait qu’elle sera comédienne.

De retour en France, elle s’inscrit à des stages de théâtre, qui lui permettent de se faire repérer par celui qui est toujours son agent. Banco ! Son talent et son niveau d’anglais, lui valent très vite une proposition pour la série Britannique World on fire aux côtés d’acteurs internationaux comme Helen Hunt et Brian J. Smith.

Par la suite, elle fait quelques apparitions dans des séries françaises, et c’est ainsi qu’elle est repérée pour le rôle d’Eva dans Le Calendrier, Son premier rôle au cinéma et en tête d’affiche.

Eugénie est de ces actrices qui captent immédiatement l’attention, tant elle apporte nuance et humanité à son personnage.

C’est une entrée réussie par la grande porte du cinéma ! Loin des parcours classiques des actrices ayant d’abord fait leurs preuves sur les planches avant d’accéder au septième art.

Retenez donc bien son nom, vous allez en entendre parler dans les prochaines années : Eugénie Derouand.

Si vous voulez juger par vous-même de ses qualités d’actrice, retrouvez Le Calendrier dans toutes les salles de cinéma de France et de Navarre dès le 1er décembre ! Subtilement, comme la première surprise d’un calendrier de l’Avent…

À lire aussi : Les plus beaux calendriers de l’Avent beauté de 2021