Quelle héroïne de roman de fantasy êtes-vous ?￼

Il y a des livres impossibles à refermer avant de les avoir intégralement dévorés… C’est le cas du roman Le Sang et la Cendre, premier volet d’une saga décoiffante avec des héroïnes bien badass. Il y en a forcément une qui vous ressemble, mais laquelle ? Faites le test !

Vous trouvez votre quotidien métro-boulot-dodo un peu ennuyeux ? Attendez de découvrir celui de Poppy, l’héroïne du roman de fantasy Le Sang et la Cendre. Cette jeune femme n’est pas n’importe qui : elle est la Pucelle, l’élue des Dieux, et l’avenir du royaume repose plus ou moins sur ses épaules. Ce qui n’est pas facile tous les jours, car avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités… et beaucoup d’interdits !

Impossible pour elle de se balader à sa guise, de se faire des amis, de mettre en péril sa virginité, de sortir le visage découvert… Des restrictions que l’héroïne de dix-huit ans supporte de moins en moins. Rebelle dans l’âme, elle contourne les règles, apprend à se battre, fait le mur, se procure des romans érotiques et s’amourache de son sublime garde du corps… Autant de choses qui lui sont rigoureusement interdites et qui rendent la lecture de ses aventures hautement addictives !

Découvrir les aventures de Poppy dans Le Sang et la Cendre

Ajoutez à ça une pincée de pouvoirs magiques, un grand verre de lycans et autres créatures immortelles, une bonne louche de vengeance, un litre d’histoires d’amour bien torrides, et vous obtiendrez un cocktail détonnant qui embarque ses lecteurs et lectrices page après page. Jusqu’à un dénouement plein de rebondissements et qui nous fait bouillir d’impatience en attendant le deuxième tome…

Il avait été mordu. Une personne non renseignée aurait tout de suite pensé à une bête sauvage. Mais ce n’était pas la morsure d’un animal. Il s’en dégageait du sang ainsi qu’une substance plus sombre, plus grasse. Un gémissement empli de douleur me fit relever la tête. La façon dont il retroussait les lèvres démontrait qu’il était très proche de subir un sort encore plus terrible que la mort. Ses gencives saignaient et rougissaient ses dents. Des dents qui étaient déjà en train de se transformer. Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre, éditions J’ai Lu, 2022

Il faut dire que l’autrice, Jennifer L. Armentrout, n’en est pas à son coup d’essai : écrivaine prolifique, elle est déjà à l’origine de plusieurs séries à succès qui se sont vendues à des millions d’exemplaires. Il est donc fort probable que cette nouvelle saga fasse un carton !

Jennifer L. Armentrout © Franggy Yanez

Même s’il s’agit d’un roman de fantasy plein de créatures mythiques et de guerres de pouvoir, le cœur du propos est d’une grande actualité. Comment devenir indépendante lorsqu’on est une jeune fille privée de libertés ? Comment faire passer ses choix, ses désirs et ses besoins avant les convenances et les restrictions morales ? C’est ce qui fait de Poppy une héroïne très attachante à laquelle il est facile de s’identifier et dont on suit l’évolution avec un grand intérêt.

Et ce n’est pas le seul personnage féminin badass du roman ! Que ce soit sa meilleure amie Tawny ou la mystérieuse duchesse Jacinda qui règne sur le château, chacune à sa manière est une femme forte, débrouillarde, indépendante… bref, inspirante. Et si, juste avant d’attaquer la lecture de ce roman hautement addictif (ou même juste après), vous faisiez le test pour découvrir laquelle de ces héroïnes vous ressemble le plus ?

Si vous deviez avoir un pouvoir surnaturel, ce serait… Guérir les gens grâce à un simple contact Devenir invisible Être immortelle Correct ! Faux ! Continuer >> Qu’est-ce que vous recherchez en priorité chez un ou une partenaire ? Un petit aspect mystérieux, un look ravageur et un côté très tactile De la curiosité à revendre, de la conversation et beaucoup d’humour Le célibat vous va comme un gant : plutôt vivre seule que mal accompagnée Correct ! Faux ! Continuer >> Quand vos amis parlent de vous, quel est le premier trait de caractère qu’ils évoquent ? Votre empathie et votre capacité à vous mettre à la place des autres Votre joie de vivre et votre enthousiasme débordant Votre douceur et votre gentillesse Correct ! Faux ! Continuer >> Dans les films d’actions, vous préférez… Les combats à l’arme blanche ou les corps à corps bien stressants Les scènes de baston improbables, avec des personnages qui se lancent des vases ou des ustensiles de cuisine au visage Quels films d’action ? C’est beaucoup trop violent à votre goût Correct ! Faux ! Continuer >> À l’école, vous étiez plutôt une élève… Rebelle ! À quoi servent les consignes, à part pour être contournées ? Plutôt sage, mais vous étiez du genre à envier les cancres et à vivre par procuration leurs bêtises… Très appliquée et consciencieuse, surtout que vous rêviez de devenir institutrice Correct ! Faux ! Continuer >> À quoi ressemble votre garde-robe ? Très uniforme : vous êtes du genre à acheter des vêtements du même style et de la même couleur, c’est plus facile à assembler ! Très colorée et variée : vous adorez les fringues, ça déborde de vos placards ! Très chic : vous avez quelques très belles pièces de créateurs Correct ! Faux ! Continuer >> En amitié, vous êtes plutôt du genre à… N’avoir qu’une petite poignée d’amis proches, avec qui vous êtes très fusionnelle Être très entourée, vous êtes du genre sociable et vous vous liez facilement avec de nouvelles personnes Préférer la solitude, vous avez une vie intérieure très riche Correct ! Faux ! Continuer >> Sur votre table de chevet, on trouve quel genre de livres ? Un peu de tout, vous adorez bouquiner, peu importe le sujet De la littérature romantique voire érotique, de quoi frissonner sous la couette Surtout des romans historiques et des essais, pour muscler votre cerveau Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle héroïne de roman de fantasy êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement...

