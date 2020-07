Que faire en arrivant à Nantes ?

Initialement publié le 29 juin 2019

Voici une liste de conseils d’une Nantaise expérimentée pour savoir que faire à Nantes !

Tu pars en weekend ou carrément t’installer dans la plus belle ville du monde ? Bienvenue à L.A., Loire Atlantique, à Nantes, la capitale des petits LU, des soirées de folie et des balades insolites.

En toute objectivité, Nantes est une des villes les plus agréables à vivre de France, promis, j’y ai passé dix-huit années très heureuses.

Que faire à Nantes ? Se promener dans une ville sublime !

Comparable à celle de Bordeaux, l’architecture de Nantes t’offrira des balades merveilleuses dans son centre ville. Si la météo t’est favorable, je ne peux que te conseiller de te perdre un peu dans la ville pour découvrir ses belles rues !

Un patrimoine impressionnant

Nantes est une ville chargée d’histoire.

Tu découvriras des monuments magnifiques à chaque coin de rue !

Pour tout explorer en profondeur, je te conseille de suivre le parcours du Voyage à Nantes.

Pour se faire, suis la ligne verte tracée au sol, à même la rue, et elle te mènera dans tous les endroits les plus cool de la ville, pour y découvrir des installations éphémères ou des éléments remarquables du patrimoine !

À commencer par le château des Ducs de Bretagne, qui trône à quelques mètres de la gare SNCF Nord.

Tu peux même le visiter, entre 10h et 18h tous les jours, sauf le lundi à part en été où c’est 7j/7 de 10h à 19h. Le prix à mettre pour grimper sur ses remparts et dominer la ville est de très exactement 0€ !

Sinon tu peux aussi flâner sur sa pelouse, à côté de ses douves.

En t’enfonçant dans la ville, tu pourras admirer les charpentes tordues et les rues étroites du quartier Bouffay, datant du Moyen-Âge, ou les bâtiments qui penchent sur l’île Feydeau.

Sur l’île de Nantes, c’est une architecture plus urbaine et industrielle qui t’attend. Le Hangar à Bananes est le lieu parfait pour faire la fête ou boire un verre en terrasse par une après-midi ensoleillée.

Tu apercevras la magnifique tour LU, tu passeras place Graslin pour admirer l’opéra et tu te baladeras tantôt sur les bords de Loire, tantôt sur les bords de l’Erdre.

Suis donc la ligne verte pour te balader et découvrir lieux insolites et trésors historiques !

Du shopping, du shopping, du shopping !

Si tu es une accro au shopping, Nantes ne te décevras pas.

Passe au Passage Pommeraye, crébillonne rue Crébillon, et n’oublie pas la rue de la Marne pour t’échouer aux Galeries Lafayette.

Le célèbre Passage Pommeraye, classé monument historique.

Si tu es davantage de la team centre commercial, tu peux aller voir à Beaulieu, ou plus loin à Atlantis.

Que faire à Nantes ? Profiter de la vie culturelle !

Nantes est une capitale culturelle bouillonnante. Si tu aimes les activités insolites et ludiques, tu ne seras pas déçue !

Tu découvriras la présence d’œuvres d’art en plein dans la ville, pérennes ou temporaires, réalisées par des artistes contemporains.

Le poussin et le banc géants de Claude Ponti au Jardin des Plantes, et la vue depuis le Hangar à Bananes la nuit, avec les anneaux de Buren allumés.

Sur l’île de Nantes, tu pourras aussi aller faire un tour aux Machine de l’Île, un projet artistique complètement inédit !

Tu croiseras l’immense éléphant de bois aux articulations d’acier, qui déambule au niveau des anciens chantiers navals du haut de ses 12 mètres.

Une véritable mascotte de la ville !

J’allais aussi très souvent au théâtre quand j’habitais Nantes.

Tu trouveras forcément ton bonheur entre le magnifique théâtre Graslin si tu kiffes l’opéra, le Grand T si tu aimes le théâtre contemporain et classique, et la Cie du Café-Théâtre si tu veux du stand-up !

Que faire à Nantes ? La fête !

Les balades dominicales nantaises n’ont d’égal que ses fiestas de folie !

Les meilleurs restos

Le Lieu Unique est comme son nom l’indique, unique.

Ancienne biscuiterie LU, ce centre culturel devenu scène nationale propose aussi un restaurant des plus incroyables, où j’aime manger à chaque fois que je retourne à Nantes.

Tu pourras y goûter le sandre au beurre blanc, spécialité nantaise succulente, pour la modique somme de 14€. UNE TUERIE.

Mon tout dernier coup de foudre alimentaire nantais s’est déroulé dans un restaurant brésilien tout simplement délicieux et très peu cher, A Carioca, au 9 rue Jean Jaurès. Tu m’en diras des nouvelles !

Pour d’autres bonnes expériences gustatives au prix attractif, balade-toi dans le quartier du Bouffay qui regorge de petits restos.

Tu pourras y déguster de bonnes crêpes qui te rappelleront la Bretagne pas si lointaine, de bons sushis ou encore des spécialités marocaines à tomber.

En revanche, si tu as un peu d’argent à dépenser pour une grande occasion, je te conseille la Cigale, « peut-être la plus belle brasserie du monde », dans laquelle se déroulent aussi des spectacles.

Les meilleurs bars

Le Nid n’est pas tant réputé pour sa qualité que pour son emplacement.

Niché au sommet de la Tour de Bretagne qui surplombe le Cours des 50 otages, il t’offrira une vue imprenable sur la plus belle ville de France.

Du côté de l’île de Nantes, le lieu de référence pour boire un coup et faire la fête reste le Hangar à Bananes.

Tu peux même y emmener tes chipos et tes merguez pour les faire griller sur les barbecues mis à disposition, et les déguster entre potes sur les grandes tables installées l’été.

Tu pourrais y croiser un nantais qui te proposerait de faire un tour à la cantine.

Range ton plateau de self, La Cantine du Voyage est un bar éphémère qui ouvre ses portes entre avril et novembre.

Tu pourras y jouer au babyfoot, à la pétanque ou bien simplement t’affaler sur ses transats. Petits prix assurés !

Je ne connais bien sûr pas tous les bars nantais, mais je me souviens d’avoir passé une bonne partie de mes années lycée à traîner à l’Engrenage, que je te recommande vivement pour son cadre stylé (tu pourras utiliser ses balançoires intérieures) et ses prix défiant toute concurrence !

Pour shaker son booty

Le Warehouse, anciennement LC, a accueilli mes premières soirées en boîte. Sa programmation diverse et variée (mais assez inégale) saura satisfaire tous types d’envies, et ses espaces gigantesques permettront à toi et tes potes de passer une bonne soirée.

Pour une programmation plus underground et très qualitative, attarde-toi au Ferrailleur.

Tu peux aussi flâner au Rond-Point l’après-midi, et y découvrir des artistes locaux très talentueux la nuit !

L’été, pour digérer ta soirée du samedi, rien de tel que de s’ambiancer au son des Goûtez Électroniques ou des BPM (Barbecue, Park, Music).

Je te conseille de suivre la page Facebook Big City Life Nantes pour te tenir au courant de tous ces rassemblements.

Que faire à Nantes ? Sortir de la ville !

Quand tu seras devenue une spécialiste de la ville, que tu ne sauras plus que faire à Nantes, tu pourras toujours en sortir, ses alentours sont tout aussi stylés !

Embarque sur le Navibus, le bateau de la TAN (la société de transports de l’agglomération nantaise).

Seulement 1,70€ et 10 minutes d’air marin plus tard, débarque au port maritime de Trentemoult, pour une jolie balade entre ses adorables maisons colorées, pour des clichés complètement instagrammables.

En sortant de Nantes, tu peux aussi aller faire un tour à Transfert, un lieu alternatif situé à Rezé.

Dédié à l’art, l’expérimentation et la rencontre, tu y découvriras une programmation artistique variée ainsi que des jeux, des bars et des restaurants.

Alors lectrice ? Es-tu prête à passer d’incroyables journées dans la meilleure ville de l’univers ?

Tu as d’autres conseils sur que faire à Nantes à laisser en commentaire ?

