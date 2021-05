Pour moi c'est le tryptique sacré gentillesse + intelligence + humour !Quand il en manque un, ça peut difficilement marcher :- sans l'humour : conjoint agréable mais pas super funky et ça peut devenir pesant sur le long terme- sans l'intelligence : conjoint cool mais difficile d'avoir des discussions riches et ça engendre beaucoup de frustrations et d'incompréhensions- sans la gentillesse : conjoint qu'on admire mais qui est probablement un gros connardWarning relation toute naze.Enfin ce sont des généralités qui se vérifient sur mes expériences, et d'ailleurs il apparaît que je mettrais probablement la gentillesse en première qualité.