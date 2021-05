Je ne comprends pas pourquoi on dit « les pulls de Noël MOCHES ». Ils ne sont pas moches. Ok, ils sont censés être un peu excentriques. Mais ils sont jolis et festifs !

Comme je suis la lutine officielle de Noël ici, je me dois de te partager mes meilleures trouvailles en terme de pulls de Noël. Ça part si vite !

Des pulls de Noël en volume

Noël, c’est festif ! Et ces pulls, généralement appelés comme je le disais les « pulls moches de Noël », doivent mettre le paquet. Sinon, c’est pas drôle !

C’est pourquoi j’ai choisi pour toi les plus chargés, les plus pailletés, les plus volumineux et les plus improbables !

Pull de Noël avec peluche, 54,21€

Pull de Noël Ho Ho Ho, LaRedoute, 19,99€

Pull de Noël cache-cache, 39,99€

Pull de Noël bonhomme de neige, 39,99€

Des robes pull de Noël

Comme les pulls de Noël ne sont pas très faciles à accorder, je te propose également des robes pull. Pas besoin de se prendre la tête, une paire de collants et c’est parti !

Robe pull de Noël, ASOS, 26,99€

Robe pull de Noël, H&M, 29,99€

Robe pull ASOS, 37,99€

Tu peux aussi opter pour un gros pull homme pour le même effet… mais en encore plus cosy !

Pull de Noël homme vert, Pull&Bear, 25,99€

Des pulls de Noël à remettre

Et enfin, je te propose 2 pulls de Noël qui selon moi pourront se porter à d’autres occasions, puisqu’ils sont un peu moins connotés Noël que les autres.

Festifs, certes. Hivernaux, tout à fait. Mais pas de Père Noël, de rennes ni de sapins à l’horizon !

Pull de Noël lama, Shein, 16€

Pull de Noël cache-cache, 35,99€

Adepte des pulls de Noël, toi ? Comment les aimes-tu ? Chargés, classiques, rigolos, décalés ? Dis-moi tout.

