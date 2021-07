Se fabriquer un profil alléchant et réaliste sur une appli de rencontres est parfois complicado. Comment séduire sans mentir sur la marchandise ?

Publié le 28 avril 2019

Je me souviens avec émotion de mon premier jour sur une appli de rencontres.

Poussée par la solitude et le désespoir ma légendaire curiosité, j’entreprenais l’exploration de ce monde de possibles qui s’ouvrait à moi et swipais gaiement, naïve, insouciante et pleine de rêves…

La lassitude des applis de rencontres

Mais un jour, quelque part entre un date pas fluide et un énième « Slt sa va », j’ai du me résoudre à l’évidence : les applis m’avaient lassée.

Déjà que je n’aimais pas trop faire les courses, le côté « catalogue » de ce puits sans fond de candidats à l’amour avait tué pour moi ce qu’il restait d’humain dans la drague en ligne.

Puis, j’ai testé feels (pour le travail, bien sûr), la nouvelle appli qui va changer la donne.

feels, l’appli de rencontre qui favorise le feeling

À force d’errer de descriptions vides en photos floues, j’avais perdu l’espoir de voir un jour mon intérêt éveillé par un profil de célibataire.

Que peut-on vraiment attendre d’une personne qui a choisi pour unique profile pic celle où elle porte un casque de moto et qui ne voit pas l’utilité de se présenter au-delà de sa taille en centimètres ?

Comment savoir à quel niveau de second degré cet homme fait le signe Jul ?

Afin de résoudre ces épineuses questions et parce que les belles histoires commencent toujours par un bon feeling, les trois créateurs de feels ont imaginé une appli qui favorise le contact via des profils complets et immersifs.

Pour chercher l’amour sur cette nouvelle plateforme, dispo sur Android et iOS, chaque utilisateur ou utilisatrice doit s’impliquer au même niveau en élaborant une présentation très personnelle.

Lorsque je me suis inscrite, j’ai donc dû, comme tout le monde, créer un profil à mon image :

9 séquences dont… 6 avec une vidéo ou photo que l’on peut commenter (pour faire comprendre par exemple que l’on est pas un vrai fan de Jul) 3 avec une question à choisir parmi 30 interrogations « lifestyle » marrantes.



Ça demande un plus d’efforts que sur la plupart des autres applis, mais le résultat façon story Instagram, en vaut vraiment la peine.

À l’arrivée, chaque profil est très différent et reflète au mieux le style, la personnalité et l’humour de chacun et chacune, rendant l’expérience moins superficielle que sur la plupart des applis.

Partant du principe qu’aucune machine ne peut prédire l’envolée de papillons dans nos intestins, feels privilégie donc le contenu aux algorithmes.

Mais ce plaisant concept ne vous épargnera pas la plus lourde tâche de la quête amoureuse moderne : créer un profil attirant, qui vous ressemble, sans être une mytho.

Pour avoir le profil parfait, soyez honnête

Vous l’aurez compris, ma tourterelle, le profil « parfait » est celui qui colle au plus près à qui vous êtes.

Au hasard de mes pérégrinations virtuello-romantiques, j’étais tombée sur un homme charmant, au moins sur ses deux premières photos.

Sur la troisième figurait une duck face assumée plutôt repoussante. Ah.

Une question n’avait cessé de me tarauder ensuite : cet homme dévoilerait-il ce cliché absolument niais à ses potes ?

Il est parfois difficile d’avoir du recul sur soi quand on se retrouve face à la dure mission de « se vendre ». Cela demande déjà une certaine confiance en soi (l’atout le plus sexy sur Terre) et il est surtout tentant d’en faire des caisses pour enjoliver la réalité.

Or à long terme, il semble que l’honnêteté soit le moyen le plus sûr de montrer qui l’on est vraiment !

Si cela ne peut certes pas se résumer en une story, l’espace offert par un profil est suffisant pour offrir un bel avant-goût de votre chatoyante personne.

L’idée est de susciter une émotion chez l’autre, inutile donc de copier-coller des punchlines de Google.

Pour prendre un peu de hauteur et mesurer votre fidélité à vous-même, imaginer le regard intransigeant mais bienveillant de vos potes sur votre profil me semble un bon filet de sécu. Vous pouvez aussi leur demander directement de vous aider à repérer vos principales caractéristiques et à les mettre subtilement en avant.

Illustration : au début, j’ai hésité à dire sur feels que j’allais tous les vendredis soirs aider les Restos du Cœur. Puis, j’ai passé cette affirmation au filtre mental de mon entourage et je me suis rappelée que ça faisait 4 apéros que je séchais les Restos.

J’ai donc préféré indiquer que j’aimais bien les pintes citron. Plus réaliste.

Pour avoir le profil parfait, soignez votre apparence

Les gens qui se plaignent du fait que le choix d’un profil sur les applis soit basé sur l’apparence n’ont visiblement jamais mis un pied dehors. Dans la vie réelle aussi, l’apparence joue un rôle évident dans le mécanisme de l’attraction et du désir !

Cela ne se limite pas aux atouts physiques : ça englobe aussi le look, et surtout l’attitude, qu’il est facile de mettre en valeur dans les stories vidéos de feels.

Dans des temps anciens, j’utilisais systématiquement cette photo sur laquelle je pose négligemment dans la rue, vêtue de la robe rose la plus longue et la plus fendue de France… J’ai un café à la main, je marche sur un trottoir sale et on pourrait presque croire que je vis purement et simplement dans Sex and The City.

En réalité, j’allais à un mariage et j’étais en retard. Alors certes, je suis assez à mon avantage, mais ce n’est pas très représentatif de mon style au quotidien.

Sur mon profil feels, j’ai donc pu mettre un peu de contexte autour de cette flamboyante tenue, histoire que le mec soit pas trop surpris de me voir arriver dans un jean plus vieux que moi.

Pour avoir le profil parfait, faites baisser la pression

Votre personnalité n’est pas un enfant contorsionniste. Bien que la diversité des éléments d’un profil te permettent de mettre en avant différentes facettes de votre être, vous ne pourrez jamais tenir toute entière dans une poignée de mots.

Le profil parfait n’est donc pas celui qui met en avant un maximum de vos innombrables qualités ou dévoile chaque détail alléchant de votre corps ! Il a surtout pour but d’éveiller l’intérêt, de faire naître cette petite étincelle de rire, de curiosité qui donnera à l’autre l’envie de vous parler.

D’ailleurs, quand on « like » quelqu’un sur feels, c’est en commentant un élément précis de sa story, ce qui donne le contexte de départ d’une discussion plus naturelle.

Faites donc baisser l’enjeu d’un chouïa en visant surtout la spontanéité.

Le piège serait de vous faire passer pour cette sportive/aventurière/femme d’affaires/bête de mode que vous n’êtes pas, ou en tout cas pas tous les jours, et pas au même moment.



Montrer son vrai visage, toujours.

Cela tombe bien car sur feels, vous pouvez préciser qu’il s’agit en fait de ta première (et dernière) leçon de surf, que vous n’êtes plus sortie de votre Ariège depuis ce trip au Pérou il y a deux ans et que si vous aviez mis un tailleur, ce jour-là, c’était pour un enterrement.

Cette blague bidon vous fait pisser de rire ? Osez la balancer dans votre profil pour attirer à vous celui ou celle qui s’étouffera d’hilarité à vos côtés !

C’est évident mais ça va mieux en le disant : je vous conseille de rester vous-même.

C’est en effet mathématique : vous recherchez l’atome crochu, la connexion, la complicité et cela ne peut naître que sur une base d’authenticité…

Bref, mettez en avant qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes unique et que c’est bien ça le plus séduisant ! Pour ma part, je m’en retourne chasser le sentiment sur feels…

Foncez tester feels Votre belle histoire commence avec un bon feeling sur Android et iOS !

