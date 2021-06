Longtemps, j’ai utilisé des produits capillaires qui n’étaient pas adaptés à mes cheveux. Spoiler alert : ça n’a pas bien fini.

Au fur et à mesure des années, j’ai fini par comprendre qu’il est important de choisir son produit coiffant en fonction de sa nature de cheveux.

Voici donc tous mes conseils pour adapter au mieux ses achats à ses problématiques capillaires !

Produit coiffant pour donner du volume

Peut-être que comme moi tu fais partie de ces personnes qui ont les cheveux relativement fins et plats. En temps normal, le lendemain de mon shampoing, je perds tout le volume que j’avais réussi à récupérer.

Mais heureusement, il existe des produits volumisants ! La plupart du temps, il s’agit de sprays plus que de crèmes. Ces dernières ont tendance à alourdir, donc bif bof pour le volume.

Ce genre de produit coiffant a en fait pour but de décoller les cheveux au niveau des racines. C’est ça qui donne l’impression de volume et de légèreté.

Ici, je t’en propose un qui va agir sur le court terme et donner du volume instantanément. L’autre fonctionne plus sur la durée en épaississant tes cheveux grâce à la fibre de bambou qu’il contient.

Spray volume Volumifique, Kérastase, 22,19€

Brume à vaporiser Thicken & Restore, Maui Moisture, 10,91€

Produit coiffant pour texturiser les cheveux

Toujours du côté des cheveux fins, il arrive qu’ils soient trop glissants pour être coiffés. Pour y remédier, il est possible d’utiliser des sprays texturisants.

Comme son nom l’indique, un spray texturisant va apporter de la texture aux cheveux, c’est-à-dire le rendre moins lisse. C’est pratique pour les personnes qui aiment faire des coiffures un peu stylées mais qui ont les cheveux fins.

Les sprays à l’eau salée peuvent être utilisés à cet effet, ou alors pour donner un aspect wavy californien. Rien que ça.

Brume coiffante Sea Spray, Lush, 18,95€

Produit coiffant pour redéfinir les boucles

Si tu fais partie de la team #cheveuxbouclés, tu dois connaître les galères de boucles qui « moussent » et qui ressemblent plus à des poils de cul qu’à des belles anglaises bien dessinées.

La raison pour laquelle des boucles ne sont pas définies, c’est souvent qu’elles ont besoin d’être nourries. Le mieux est donc d’appliquer une crème sans rinçage, qui va apporter de la nutrition tout au long de la journée et donc définir les boucles.

Je conseille les crèmes et les laits plus que les mousses coiffantes qui sont souvent à base d’alcool (qui est là pour l’évaporation du produit) et qui assèchent les cheveux au lieu de les nourrir.

Styling soufflé, Curlsmith, 24,95€

Produit coiffant contre les frisottis

Dans le même registre, les frisottis sont souvent dus à un manque de nutrition. Cependant, comme ils sont situés sur le haut du crâne, mieux vaut éviter les crèmes trop riches qui pourraient graisser les cheveux.

La plupart des sprays qui protègent de la chaleur aident aussi à contrôler les frisottis, alors ça peut être un bon 2-en-1 si tu as l’habitude d’utiliser un lisseur ou un boucleur.

Crème anti-frizz, Löwengrip, 25,95€

Produits coiffants pour les cheveux crépus

Ayant les cheveux très peu crépus, je me suis renseignée auprès de Manu pour en savoir plus sur le type de produit coiffant le plus adapté à cette nature de cheveux.

Comme pour les cheveux bouclés, l’important est d’apporter beaucoup de nutrition avec des crèmes ou des laits riches. Tu peux même utiliser une huile comme celle de ricin, pure ou diluée dans une autre huile plus fluide.

Ce type de produit nourrit les cheveux pour les rendre plus doux avec des boucles plus définies, et tu peux les appliquer sur cheveux mouillés pour sceller l’hydratation.

Crème coiffante, Niir, 29,90€

Huile de ricin (50mL), So’BiO étic, 4,95€

Produit coiffant pour fixer les cheveux

Pour finir, si tu souhaites juste faire tenir tes cheveux en place (par exemple si tu as les cheveux très courts), je te conseille de te tourner vers une cire coiffante.

Généralement, ça fait moins de dégâts sur les cheveux que les gels. Je t’en suggère une 100% naturelle de la marque Rahua, mais tu peux en utiliser une autre si tu préfères.

Cire coiffante, Rahua, 32€

Et voilà ! J’espère que ça te donne quelques pistes pour choisir à ton tour le produit coiffant qui convient le mieux à tes cheveux !

N’hésite pas à me poser des questions en commentaires, ou tout simplement à me parler des produits qui fonctionnent pour toi !

