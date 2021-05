Je considèrerai que j’aurais réussi ma vie quand des petites Queen Camille gambaderont dans toutes les maternelles du pays.

En attendant ce jour glorieux, des célébrités plus célèbres que moi infiltrent le classement des prénoms les plus donnés en France.

Les prénoms les plus donnés en France en 2018

En janvier, des chiffres régionaux donnaient les premières estimations des prénoms préférés des parents hexagonaux en 2018.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) vient de révéler ses chiffres officiels, qui confirment les tendances de fond de ces dernières années.

Emma et Gabriel conservent la première place qu’ils occupent depuis 2016, suivis, côté filles, de Jade, Louise et Alice, et de Raphaël, Léo et Louis, côté garçons.

Anna et Maël font leur entrée dans le top 10, détrônant respectivement Manon et Nathan.

Rendez-vous sur le site de l’INSEE pour savoir si ton prénom a été populaire l’an passé !

Et la chanteuse qui a donné son prénom à 1200 enfants est…

Reine du top 50, Aya Nakamura a inspiré de nombreux parents l’année dernière puisque Aya se classe directement au top 50 des prénoms les plus donnés aux filles, en 46ème position.

Bébé fait du sale

Du côté des garçons, M’Bappé a fait des émules avec plus de 1200 petits Kylian recensés en 2018.

Et toi, sur quel prénom de célébrité tu paries pour l’année 2019 ?

