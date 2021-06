C'est fou comme cet article tombe à pic. En voyage solo depuis un mois, j'avais de la peine à me "décoincer" et pas me sentir nulle de galérer à m'adapter au pays. Il y a une semaine je me suis dit que j'allais faire comme si j'avais confiance en moi. Et depuis, ça va beaucoup mieux et à chaque fois que je me sens bête ou nulle j'ai cette pensée de " comment j'agirais si j'avais confiance en moi ?". Ça me soulage et me débloque à un point !