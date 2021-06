« Merci d’exister » : Michaela Coel dédie son BAFTA à la coordinatrice d’intimité d’« I May Destroy You »

Vans x Nickelodeon : Bob l’éponge devient des mèmes-à-porter, et c’est beaucoup trop drôle !

Et si on remplaçait la fête des mères et des pères par la fête des gens qu’on aime ?