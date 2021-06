Je crois que dans son cas, j'aurais posé mon cul sur une serviette de bain et basta. C'est ce que je fais régulièrement aujourd'hui d'ailleurs, quand j'en ai ras le bol de porter mes protections mdr.



Cela dit, a 16 ans, on est parfois très cons, et probablement qu'elle a pas du tout réfléchi a d'autres solutions. Elle a paniqué et c'est la seule qu'elle a trouvé. J'en ai fait des trucs cons a 16 ans, aujourd'hui certains bêtises me font vraiment rougir, je suis sûre que vous aussi ^^



Un truc qui me choque moi, c'est que de ce que j'ai compris les parents l'ont volontairement laissée en garde a vue pour la punir d'avoir volé sans même savoir ce qu'elle a volé. Franchement ya rien qui va : aucune souplesse du magasin qui aurait très bien pu lui faire remarquer son larcin mais ne pas appeler la police, la police aurait pu lui faire un sermon mais je pas l'emmener, et surtout SURTOUT ses parents auraient se poser la question de quoi ? Pourquoi ? Et s'occuper d'elle pour la sortie de la. Pendant ce temps est-ce qu'elle a eu accès a des protections finalement en plus ?



Voilà c'est ça qui me choque le plus, l'abandon des parents.