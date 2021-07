Les shampoings bio sont de plus en plus populaires mais souvent les consommatrices sont perplexes car ils ne moussent pas. C’est normal et l’explication est simple.

Soucieuse de ta fibre capillaire, tu t’es chauffée pour acheter un shampoing bio avec une liste d’ingrédients que tu peux reconnaître.

Oui mais voilà : à la première utilisation, tu es surprise de ne pas retrouver la mousse voluptueuse à laquelle tu es habituée.

Pourquoi ? C’est la question à laquelle nous allons répondre today.

Pourquoi le shampoing classique mousse ?

Le shampoing tel que nous le connaissons aujourd’hui existe depuis les années 30, époque à laquelle il moussait déjà.

Ce truc qui nous semble exister depuis la nuit des temps n’a même pas 100 ans !

Ce qui fait mousser le shampoing, c’est la présence de tensioactifs. Ces tensioactifs permettent de baisser la tension de l’eau et de la faire pénétrer les corps gras. C’est ainsi que l’eau emporte le gras de ton cuir chevelu avec elle au moment du rinçage.

Les plus connus des tensioactifs sont le laurylsulfate de sodium et le sodium lauryl sulfates, des actifs chimiques aujourd’hui décriés.

En effet, ils ont un fort potentiel détergent et tendance à priver le cuir chevelu de sa fine couche d’huile naturelle, le rendant ainsi plus réactif et irritable.

Si c’est le cas de ton cuir chevelu, tu t’es tout naturellement tournée vers un shampoing bio et/ou naturel.

Sauf qu’il ne mousse pas et tu te demandes bien pourquoi.

Pourquoi le shampoing bio ne mousse-t’il pas ?

Les shampoings bio n’utilisent pas de tensioactifs de la famille des sulfates mais plutôt des alternatives naturelles à base d’huile de coco, d’huile de babassu ou de sucre de maïs par exemple.

Ces alternatives vont épaissir le shampoing et parfois le faire mousser un peu mais n’ont pas une capacité moussante aussi élevée que les sulfates.

Au début, ça laisse perplexe car un shampoing classique mousse plus lorsque le cheveux est propre, c’est pourquoi nous associons la mousse à l’efficacité du shampoing.

Pourtant il n’en est rien et un shampoing qui mousse à peine peut être très efficace, qu’il soit solide ou liquide. C’est juste une nouvelle habitude à prendre.

Va et vis ton meilleur shampoing

Que penses-tu des shampoings qui ne moussent pas ? Connaissais-tu cette différence entre les types de shampoings ?

