) (et je précise que j'étais sobre

cela dit, il m'est arrivé plusieurs fois de danser une scottish seule sans avoir rien à faire du regard des gens !) (bon et pendant les danses de couple type polka, scottish, mazurka etc... parce que j'ai personne pour danser avec moicela dit, il m'est arrivé plusieurs fois de danser une scottish seule sans avoir rien à faire du regard des gens !)

J'ai beaucoup de mal à danser en "free-style" : je m'ennuie très vite, je me sens perdue si je n'ai pas des pas à effectuer, et il y a peu de musiques qui me donnent suffisamment envie de frétillerJe crois que la seule fois où j'ai réussi à danser au schnaps de cette façon, c'était à un concert d'un groupe mélangeant musique trad des Balkans et rock. Et pendant un long moment, j'étais littéralement la seule à danser, tout le public était resté assis dans la partie arrière de la salle ! Je trouvais ça tellement dommage, ça déménageait vraiment, du coup au bout d'un moment j'ai fini par me dire "oh et puis fuck it" et zou dans la fosse haha. Au moins j'avais de la placeEt finalement, des gens ont suivi le mouvement et un membre du groupe m'a remerciéeTout ça pour dire que ce n'est pas tellement une affaire de timidité ou de complexes. Et je me dandine un peu quand j'écoute du Shaka Ponk en cuisinant, mais bon c'est pas grand-chosePar contre, tu me poses dans un concert celtique, là je ne m'arrête plus ! Je danse pendant toute la durée du concert, donc parfois 3 ou 4 heures, en ne m'arrêtant que pour boire un coup d'eau ^^