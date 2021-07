T’es-tu déjà demandé pourquoi les mecs qui se la racontaient portaient des perruques au 18ème siècle ? Kalindi t’explique !

Je suis incapable de n’aller à la FNAC que 5 minutes.

Dès que je pénètre l’établissement, j’ai envie lézarder pendant des heures par terre, à lire des bouquins (Tom-tom et Nana principalement) que je n’achèterai jamais ou à lire les résumés des DVD.

La semaine dernière, j’ai donc fait l’acquisition de La Favorite, mon coup de cœur cinéma du début d’année, dont je t’ai longuement parlé sur le site.

Je l’ai ainsi revu deux fois, et chacune a été meilleure que la précédente.

Mais bon, on va pas se mentir, à la fin je connaissais tout par cœur, donc mon attention s’est portée sur des détails.

Et c’est là, mon doux esturgeon, que je me suis posée la question la plus importante de ma vie…

Pourquoi les mecs portaient des perruques à la cour au 18ème siècle ?

Eh bieeeeeen, tout simplement POUR CACHER LA MISÈRE.

En réalité, cette mode découle d’un gros complexe de Louis XIII : la calvitie (la même que Fab, notre bien-aimé fondateur).

Si l’idée de porter chaque jour un toupet avait donc déjà été mise sur la table, il aura fallu attendre le règne de Louis XIV, chauve dès ses 19 ans, pour que la mode soit vraiment lancée.

Le port de la perruque avait été instigué dès l’Antiquité, mais c’est sous l’Ancien régime que la tendance a littéralement explosé, jusqu’à toucher plusieurs corps de métiers tels que les avocats, les médecins, les hauts soldats et bien sûr les politiques.

Quel influenceur, ce Louis XIV !

Si les perruques faisaient, à la cour, souvent la taille de ma bite du Mont Fuji, c’était pour signifier la puissance et le raffinement de ceux qui la portaient.

Les perruques, vite guillotinées

Si la mode a su faire son effet pendant un moment, la Révolution française est en tout cas venue sonner son glas.

En effet, les perruques étaient symboles des hautes classes sociales : noblesse et bourgeoisie. Et pendant la Révolution, il ne faisait pas bon avoir le sang bleu si l’on tenait à sa tête…

Ainsi est morte cette coutume qui aura eu pour mérite de bien faire marrer les siècles suivants. Car c’était quand même bien laid du cul.

Pour finir sur une note d’humour, laisse-moi d’ailleurs te conseiller la vidéo de l’excellent Sparkdise, qui se prend lui-même pour Louis XVI dans un storytime décoiffant.

Un délice !

J’ai découvert cette vidéo ce matin sur les conseils avisés de mes collègues et je la regarde en boucle depuis.

