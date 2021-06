Certains kiffent se déguiser en infirmière, d’autres lécher des orteils ou encore être ligotés comme des paupiettes…

Difficile de savoir d’où viennent nos fantasmes, mais il semble certain que le porno ne laisse pas l’esprit de ses spectatrices et spectateurs indifférent.

Dans un tweet récent, le chercheur en masculinité, genres et prévention de la violence Michael Flood a ressorti une étude 2014 qui s’intéressait aux comportements sexuels des hommes hétéros consommateurs de porn.

#Pornography: Men who use more porn often are more likely to practise, or desire, dominant & degrading practices: gagging, choking, etc. And more likely to practise, or desire facial ejaculation, hard spanking, double penetration, etc. Study among 384 German men. pic.twitter.com/1Gt2QJUrZo

— Dr Michael Flood (@MichaelGLFlood) September 8, 2019