Prépare-toi un thé, chope tes écouteurs, et prends 5 minutes pour savourer ce joli moment de vie…

Pomme et Waxx de retour avec Ghost, un morceau garanti « effet câlin »

Ouiiiiii les magiciens de la musique reviennent dans une collab’ qui respire la douceur et la poésie. Dès les premiers accords mon petit cœur se gonfle d’amour pour ces si belles personnes et leur très jolie chanson originale Ghost.

Plus besoin d’huiles essentielles et de bougies, le morceau de Waxx et Pomme va devenir ton nouveau moment détente de la journée.

Le clip, mettant en scène les deux musiciens et leurs fantômes, est réalisé tout en sobriété et en délicatesse. Un accompagnement parfait aux douces notes du morceau.

La dernière fois que j’ai vu Pomme, c’était en concert dans un petit patelin près de Lyon pour la promotion de son premier album À peu près. J’ai pleuré tout du long tellement c’était beau.

Pas étonnement donc que cette nouvelle collaboration avec Waxx, dont je squatte régulièrement la chaîne YouTube, me plaise autant. De la guitare, deux voix magnifiques qui s’entremêlent, une pointe de nostalgie… C’est bon, je suis conquise.

Pomme et Waxx, un duo qui sonne bien

Si tu suis madmoiZelle ou ces deux talentueux musiciens depuis un moment, tu sais qu’ils n’en sont pas à leur première collaboration !

En 2017, Lucie Kosmala te parlait de leur reprise folk de D.A.N.C.E du groupe Justice. Avant ça Pomme et Waxx t’avaient peut-être déjà impressionnée avec leur version à 15 instruments de Lean On de Lazor Major !

Le talent des personnes, je vous jure…

Et si tu es une vraie, tu auras sûrement déjà vu Hotline Bing version Noël, dans laquelle ils s’amusaient avec pas moins de 11 instruments différents.

Il n’y a pas de doute : les créations du duo Waxx et Pomme sont faites pour te ravir !

