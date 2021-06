Le 5 juin 2019

Une nouvelle bande-annonce présente Pokémon Sword et Shield, prévus pour la Nintendo Switch à la fin d’année ! (Lire ci-dessous.)

Attention les yeux c’est très beau :

Pokémon Sword et Pokémon Shield, bientôt sur Switch

Le 28 février 2019

Ce 27 février a eu lieu le Pokémon Direct, une allocution très attendue de Nintendo annonçant la suite de la franchise dédiée aux monstres de poche ! Et on y appris que…

Comme on pouvait s’y attendre, les nouveaux Pokémon seront sur Switch, la fabuleuse console de Nintendo qui a trouvé sa place dans bien des foyers (genre, au hasard, le mien).

Pokémon Sword et Pokémon Shield, prévus pour la fin 2019, ne sortiront que sur Nintendo Switch.

Les spécificités de Pokémon Sword et Pokémon Shield

On ne change pas une équipe qui gagne : Pokémon Sword et Shield seront des RPG dans lesquels le but sera de vaincre les maîtres et maîtresses d’Arènes, et de collectionner les Pokémon !

La puissance de la Switch permet de magnifiques graphismes, comme le montre la bande-annonce suivante :

Pokémon Sword et Shield intègreront de nouveaux starters, ces Pokémon avec lesquels le joueur ou la joueuse commence son aventure.

Comme d’habitude, les starters sont de type Feuille, Feu et Eau. Voici leurs petites bouilles :

J’ai toujours été #TeamFeu mais je dois avouer que la mignonnitude de Larméléon pourrait bien me faire changer de camp !

Il n’y a pas encore de date de sortie plus précise que « fin 2019 » annoncée pour Pokémon Sword et Shield, ni de prix officiel.

Cependant, je pense que ça sera comme pour beaucoup de gros jeux sur Switch, autour d’une cinquantaine d’euros. Eh oui, la qualité a un prix…

Alors, hypée par Pokémon Sword et Shield ? Tu prendras quel starter à ton avis ?

