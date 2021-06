Je joue à Pokémon depuis que j’ai l’âge de tenir une console, et je rêve depuis enfant d’avoir toujours autour de moi ces petits monstres pour LA BAGARRE.

Quand j’étais petite, ma mère devait m’appeler un nombre incalculable de fois pour manger, si j’étais en train de jouer. Parce que, tu comprends, il fallait que je sauvegarde avant de la rejoindre.

Et pour peu que je sois en plein milieu d’un match de la ligue un peu corsé, ça n’était pas gagné.



Tu sais ce qui peut arriver, sinon…

Depuis, les jeux Pokémon ont évolué (mdr tu l’as ?), donnant naissance en 2016 à Pokémon Go. C’était idéal pour moi : le jeu me suivait toujours, dans mon smartphone, à un moment où je ne pouvais plus me payer de console.

Comme en plus je suis zinzin, obsédée par l’idée de rentabiliser chacune de mes respirations, hyperactive, je suis vite tombée dans l’obsession pour ce jeu.

Il me permettait de voir chacun de mes trajets à pied comme des moments « utiles », pour le jeu (tout est relatif).

J’ai fini, avec grande peine, par m’en détacher. Mais c’était avant l’annonce d’un nouveau jeu à venir, ce 29 mai 2019.

C’est sur le compte Twitter officiel de Pokémon que j’ai appris la nouvelle :

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!

Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl

— Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019