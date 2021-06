Pokémon Masters est sorti sur iOS et Android ce 29 août 2019. Personne ne semblait tant l’attendre, cependant, en moins de 20 minutes, ce jeu est devenu ma nouvelle obsession.

Cela fait 4 jours que je ne me nourris plus, que mes pauses clopes sont devenues des pauses Pokémon, et que je n’adresse plus la parole à ma meuf. Voilà pourquoi.

Pokémon Masters, c’est quoi le principe ?

Voici en quelques mots le pitch du jeu.

Les combats se font par équipes de trois, avec chacun un Pokémon. Tu retrouveras de nombreuses créatures des premières générations, mais les dernières s’y font aussi une place.

Pour chaque combat, tu gères toi-même les trois Pokémon, face aux trois adversaires. L’idée est de faire preuve de stratégie, mais au stade où j’en suis, bourriner après avoir engrangé un peu d’expérience suffit encore.

Oui, le jeu est plutôt facile, de ce que j’en ai vu.

Niveau scénario, le principe est assez simple. L’histoire prend lieu sur l’île de Passio, et l’objectif est de former des trios pour participer à un célèbre tournoi, le World Pokémon Masters.

Pour ce faire, il faudra affronter de nombreux dresseurs et récolter des badges, comment souvent dans cet univers.

Pourquoi je suis complètement addict à Pokémon Masters

Bref, un scénario simple et un jeu plutôt facile. Mais alors, tu te demandes peut-être d’où vient mon addiction ?

Déjà, sache que je suis complètement fan de l’univers Pokémon depuis ma plus tendre enfance.

J’ai passé des milliers d’heures sur Pokémon Diamant et Perle, puis les successifs Pokémon Donjon Mystère. S’il te plaît, dis-moi que toi aussi et que je ne suis pas si vieille/si geek (tu peux rayer les mentions inutiles).

J’ai aussi collectionné des centaines de cartes, regardé tous les films et passé beaucoup trop de temps devant les dessins animés.

C'EST PIKACHU

Par la suite, j’ai grandi, c’est devenu moins socialement accepté d’être fan de Pokémon. À la limite, j’aurais tendance à te dire que je m’en moquais, mais les intrigues des animés m’intéressaient moins, aussi.

Je me suis donc tournée vers des fanfictions aux scénarios ultra travaillés, que je lisais, tous. les. jours.

Je n’ai plus de console depuis quelques temps, alors lorsque Pokémon Go est sorti sur mobile, j’étais ra-vie.

Mais avec le temps, j’ai, je l’avoue, un peu délaissé le jeu. Et puis… Pokémon Masters.

Pokémon Masters, un jeu idéal pour les fans de Pokémon

J’y ai retrouvé beaucoup de ce que j’aimais dans l’univers Pokémon : des personnages emblématiques (Blue, Pierre, Blanche, Ondine…), des designs propres au jeu, et ce même esprit un peu ringardos dans les punchlines des adversaires.

J’ai aussi été ravie de retrouver les Pokémon des premières générations en masse, moi qui commençait à me sentir larguée car je ne connais que très peu les nouveaux.

A priori, il existe une fonctionnalité pour jouer à plusieurs, à base de codes ami (comme dans certains précédents jeux Pokémon). Je ne l’ai pas encore testée, mais j’ai hâte de me confronter ou de me battre aux côtés de ma sœur !

HÉ AU FAIT

VIENDEZ ON JOUE ENSEMBLE#PokémonMasters pic.twitter.com/PBTG6oVqXG — Matchilde (@MathildeTruong) September 4, 2019

Le jeu semble avoir misé sur le fanservice, et franchement ça fonctionne complètement sur moi.

Les missions sont plutôt courtes et très addictives, donc dès que j’ai une minute trente de libre, je la passe à avancer dans les niveaux et engranger de l’expérience.

Mon application est TOUJOURS ouverte.

Pendant mon petit déjeuner, aux toilettes, en attendant à la laverie, quand je bois de l’eau, quand ma copine me parle, quand mon patron me parle , quand je suis censée parler à ma psy, quand je suis occupée à respirer, je joue à Pokémon Masters.

Comme j’aime entraîner avec moi les gens qui m’entourent dans mes pires travers, je ne peux que t’inviter à présent à rejoindre le jeu, et si tu le veux, à jouer avec moi !

Télécharge Pokémon Masters Tu peux télécharger Pokémon Masters gratuitement (c’est pas beau, la vie ?) juste ici : Sur iOS · sur Androïd

Et viens me raconter en commentaires ce que tu penses du jeu ! (Possible par contre que je fasse preuve de mauvaise foi pour le défendre.)

