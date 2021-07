Existe-t-il fléau plus malplaisant que les poils incarnés sur le maillot ? Sans doute pas, c’est pourquoi cet article compte bien t’aider à les éliminer de la surface de ta chatte !

— Publié le 9 juillet 2019

Les poils incarnés sur le maillot peuvent avoir plusieurs origines, et notamment la repousse du poil après épilation. Celui-ci est trop fin pour sortir de l’épiderme et crée une petite infection.

Si tu cherches à te débarrasser de ces petits bâtards irrespectueux envers ta chatte, voici quelques conseils !

Éviter les poils incarnés sur le maillot grâce à l’exfoliation

Ça n’est sans doute pas une surprise pour toi, mais exfolier ta peau peut grandement aider tes poils incarnés à sortir.

Je te conseille de t’exfolier le maillot une fois par semaine, et en particulier juste avant l’épilation. Après l’épilation, attends au moins deux ou trois jours avant de recommencer à exfolier ta peau qui sera un peu sensibilisée.

Concernant le gommage, il vaut mieux en choisir un avec des grains fins, ce qui évitera de trop agresser ta peau du maillot qui est très fragile.

Tu peux d’ailleurs utiliser un gommage pour le visage, ils sont souvent plus doux que ceux pour le corps.

Gommage douceur, Belesa, 21€

Gommage visage doux, Skin & Tonic London, 18€

Miser sur l’hydratation pour éviter les poils incarnés sur le maillot

Pour ce qui est de l’hydratation, qui est cruciale pour éviter les poils incarnés sur le maillot, il vaut mieux privilégier les textures légères.

L’inflammation des poils incarnés est en partie due à l’obstruction des pores, donc des textures trop riches n’amélioreront pas ton cas.

Tu peux également te tourner vers des soins aux actifs cicatrisants et réparateurs. C’est ce qui permettra aux petites lésions liées aux poils incarnés de disparaître gentiment.

Le gel d’aloe vera fonctionne très bien aussi grâce à ses vertus apaisantes.

Soin crème réparation cutanée, La Nouvelle Botanique, 10,25€

Gel d’aloe vera, Diet Horizon, 9,90€

Des traitements spécifiques pour éviter les poils incarnés sur le maillot

Si tes poils incarnés sur le maillot persistent, tout n’est pas perdu. Tu peux toujours sortir l’artillerie lourde, à savoir des soins spécifiquement conçus pour les diminuer.

Ce sont souvent des soins qui contiennent des exfoliants dits « chimiques » comme des acides de fruits (AHA) qui viennent débarrasser la peau de ses cellules mortes et d’autres résidus qui peuvent favoriser les poils incarnés.

Ces soins s’appliquent au coton, par petits tamponnements (va pas t’asperger la schneck d’acide glycolique non plus). Limite-toi aux zones externes de ton maillot et évite de toucher aux lèvres.

Pour cette zone qui reste sensible, je conseillerais aussi de limiter la durée du traitement.

Commence par exemple par le faire trois ou quatre jours de suite (et pas juste après l’épilation sinon ça va piquer), et laisse ta peau tranquille une semaine.

Lotion pour poils incarnés, Skin Doctors, 15,45€

Soin anti poils incarnés bio, Acorelle, 11,30€

Quoi qu’il en soit, garde à l’esprit que les poils incarnés sont bien souvent une affaire de génétique et de nature du poil.

Si, malgré l’application scrupuleuse de ces conseils, ton pubis ressemble toujours à la face d’un ado en pleine puberté, c’est qu’il faudra peut-être t’en accommoder… Désoley.

Mais n’hésite pas à partager en commentaires tes conseils pour éviter les poils incarnés sur le maillot, ça pourra sans doute en aider plus d’une (moi la première) !

