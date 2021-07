Suis The Boys Club... Tu peux à présent suivre The Boys Club sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram !

Olivier Dion dans The Boys Club

Olivier Dion, tu le connais peut-être par la Star Ac, la comédie musicale Les Trois Mousquetaires ou encore Danse avec les stars.

Ce printemps 2019, il a sorti son nouvel album, Exposed, dans lequel il se livre de façon plus sincère, plus vulnérable aussi. L’occasion parfaite pour un Boys Club avec ce talentueux jeune homme !

