Sans aller jusqu'à faire plusieurs jours sans parler, il m'arrive parfois de ne pas parler pendant une longue période, et de sentir que me remettre à parler serait assez violent parce que j'ai atteint une certaine forme de calme et sérénité dans ce silence...Et il est donc arrivé que, ayant quelqu'un d'autre avec moi, plutôt que me "forcer" à reprendre la parole, je communique par signe, expressions du visage jusqu'à ce que je sois prête à reparler. Par contre c'est hyper frustrant/énervant dans le cas où la personne ne comprenne pas, voire s’énerve, et que je me retrouve obligée de parler pour lui expliquer, et que du coup ça brise le charme