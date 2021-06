Entre Tchoins revient !

Après un mois d’attente insoutenable, le 2ème épisode de l’émission sérieuse de Kalindi et Queen Camille sera en live ce mardi 7 janvier sur le Twitch de madmoiZelle.

1h de rire gras, d’histoires zinziflex, et un Gros Doss sur l’infidélité pour lequel on attend vos meilleures histoires par mail à entretchoins[at]madmoizelle[dot]com ou via l’Instagram d’Entre Tchoins.

Regarde le direct mardi et réagis sur le tchat !