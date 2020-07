Faut-il faire un dépistage des IST avant sa première fois ?

Coucou vous !

Ici Queen Camille, votre rédac sexo, et Laura Berlingo, la crème des gynécos !

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coucou le Q, le podcast sexo de madmoiZelle, qui répond chaque vendredi à ces questions que tu n’oses poser à personne.

Faire un test avant sa première fois

Le dépistage reste le seul moyen de savoir si on est porteur d’une Infection Sexuellement Transmissible (IST), et donc de vérifier qu’il est possible de faire l’amour sans protection (mais avec une contraception si on ne souhaite pas d’enfant, of course).

C’est très recommandé si on a pris des risques en sexant sans capote par exemple, et avant de coucher avec un nouveau partenaire, mais est-ce utile de se faire dépister quand on a jamais fait l’amour ?

C’est notre question du jour, et Docteur Berlingo y répond avec brio !

