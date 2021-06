En partenariat avec adidas (notre Manifeste)

C’est déjà le 4ème épisode de Conquérantes, notre podcast sur les sportives badass. Je suis si fière !

Aujourd’hui, on parle d’un sport qui demande beaucoup de volonté lorsqu’on le pratique seule : le running.

Conquérantes ép. 4, sur le running

Pour l’occasion, Mymy a discuté avec Reine, capitaine de l’équipe adidas Runners La Villette. Elle raconte ses débuts en course à pied après 8 ans sans faire de sport et la joie qu’elle éprouve à motiver d’autres coureuses.

Reine explique comment elle a débuté la course et a évolué jusqu’à devenir capitaine d’une équipe de coureuses et coureurs qui s’entraîne trois fois par semaine !

Ensuite, tu entendras Candice, lectrice de madmoiZelle, qui a couru son premier marathon cette année. Tu vas vite comprendre qu’elle a un rapport très positif à son sport.

Je trouve que son discours sur la course à pied est vraiment le plus apaisé et bienveillant que j’ai jamais entendu. J’ai trouvé notre discussion passionnante, alors j’espère qu’elle t’intéressera tout autant que moi.

Franchement, cet épisode donne envie d’enfiler une paire de baskets, d’aller courir dans un parc et surtout de persévérer !

