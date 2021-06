Le handball, la force de l’équipe (Conquérantes, ép. 3)

En partenariat avec adidas (notre Manifeste)

Ça y est, c’est déjà le troisième épisode de Conquérantes !

Je suis ravie de te faire entendre les voix d’Allison Pineau et de Tara dont l’amour pour le handball déborde à travers tout ce podcast.

Conquérantes ép.3, sur le handball

J’ai la chance de recevoir Allison Pineau, demi-centre de l’équipe de France de hand avec qui elle a remporté le championnat du monde, le championnat d’Europe, et une médaille d’argent aux Jeux Olympiques — rien que ça !

Elle est aussi ambassadrice de l’UNSS, l’Union Nationale du Sport Scolaire, et parraine les nouvelles actions mises en place par adidas pour encourager plus d’adolescentes et adolescents à se mettre au sport.

Ensuite tu entendras Tara, joueuse de hand depuis ses 10 ans. Elle en a 25 aujourd’hui et a décidé de changer de poste dans son équipe, après 11 ans en tant que gardienne, pour retrouver le plaisir de courir sur le terrain.

J’espère que ce nouvel épisode de Conquérantes te donnera, toi aussi, envie de retrouver ton âme joueuse !

Ne loupe pas le prochain épisode de Conquérantes

Conquérantes est le nouveau podcast de madmoiZelle sur les femmes, les sportives, tes futures héroïnes, celles qui vont te donner envie de soulever des montagnes, de briser des barrières et des chaînes !

