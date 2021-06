En partenariat avec adidas (notre Manifeste)

C’est déjà le 2ème épisode de Conquérantes, notre nouveau podcast sur les sportives passionnées. Cette fois, on parle d’une discipline où tu dois toujours être sur tes gardes pour éviter de prendre des coups : la boxe !

Conquérantes ép.2, sur la boxe

J’ai eu l’immense chance de rencontrer Estelle Yoka Mossely, médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, pile le jour de son anniversaire.

Depuis, elle a crée l’Observatoire Européen du sport féminin pour aider les sportives de haut niveau et aller à la rencontre des plus jeunes. Autant te dire que l’adjectif de conquérante lui va à merveille !

Je ne vais pas te mentir, c’est assez impressionnant d’être face à une médaillée d’or aux Jeux Olympiques. Estelle Yoka Mossely te raconte comment elle est tombé amoureuse de la boxe anglaise et tout ce qu’elle a appris depuis qu’elle est championne.

Puis Alice, 20 ans, est venue me parler de son amour pour la boxe française qu’elle pratique avec passion depuis plus de trois ans maintenant. Ce sport lui a permis de s’affirmer et de gagner en confiance.

L’une est une compétitrice de haut niveau, l’autre a décidé de ne faire de la boxe que pour le plaisir et tu vas voir que leurs histoires se complètent à merveille.

J’espère que ce second épisode de Conquérantes te plaira et brisera tes a priori sur la boxe — si jamais tu en as !

Tu as loupé le premier épisode de Conquérantes ?

Peut-être as-tu loupé le premier épisode de Conquérantes, puisque c’est un podcast tout beau et tout neuf.

Trois meufs y parlent de leur passion pour le football. Ça cause de foot à cinq et à onze, d’être capitaine d’équipe à 14 ans, des victoires et des échecs qui les ont marquées…

C’est aussi l’occasion d’entendre la talentueuse Kadidiatou Diani, attaquante dans l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2019 !