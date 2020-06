Publié le 24 juin 2019

Le basketball a un succès extraordinaire aux États-Unis, mais peine un peu à se faire vraiment reconnaître en France.

Deux passionnées viennent défendre ce sport qui leur a permis de s’affirmer et de défendre de belles valeurs.

Conquérantes ép.7 : le basket

Aimée, 23 ans et lectrice de madmoiZelle, joue au basket depuis plus de 10 ans et fête bientôt ses 3 ans en Nationale 3. Elle parle avec Océane de sa passion pour ce sport, qui l’a aidée à décompresser, et de la force de son équipe !

Ensuite, Mymy discute avec Syra Sylla. Son amour pour le basket l’a menée à devenir journaliste spécialisée dans le milieu.

Elle s’engage aussi avec son association Ladies and Basketball grâce à laquelle elle accompagne des jeunes filles entre 11 et 18 ans, sur le terrain comme en-dehors.

Conquérantes est le nouveau podcast de madmoiZelle sur les femmes, les sportives, tes futures héroïnes, celles qui vont te donner envie de soulever des montagnes, de briser des barrières et des chaînes !

