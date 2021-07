Le 15 juin 2018

Chez madmoiZelle, nous avons à cœur de t’accompagner dans cette étape qu’est le bac, de toutes les manières possibles.

Tu peux déjà trouver des tonnes de conseils, sur tout un tas de sujets relatifs au bac, pour t’aider dans tes révisions et dans ta manière d’appréhender les différentes épreuves.

Aujourd’hui, nous venons te soutenir en musique ! Voici nos sons pref’s pour au choix te motiver à réviser, ou te concentrer et atteindre une efficacité top moumoute !

Réviser en musique pour se motiver

Reprendre les révisions quand tu as l’impression de relire la même page de cours depuis 5h47 sans en retenir un diable mot n’est pas forcément aisé.

Accorde‑toi une pause, et mets ta meilleure playlist de motivation à fond pour remuer ton bouli et te rappeler que : YOU CAN DO IT !

Écoute donc la voix de la raison.

Pour se remuer le popotin et retrouver son énergie de warrior, chacun·e a ses préférences. Mais à la rédac’, nous avons des suggestions d’un bon goût imparable, et nous connaissons des classiques qui sont toujours synonymes de motivación.

À commencer par les artistes pros de l’ambiancement : Shakira est par exemple une valeur sûre.

Élise suggère carrément des titres auxquels il est impossible d’opposer le moindre véto. Parmi eux, Rise de Katy Perry, ou Survivor des Destiny’s Child.

Mais aussi et surtout cette pépite : The Eye Of The Tiger. J’approuve tant que je te la mets là, juste en‑dessous, pour que tu en profites immédiatement.

Cette chanson me donne toujours envie de retourner le monde. Elle me rappelle d’ailleurs une excellente scène du film Persépolis, qui représente pour moi exactement ce que signifie essayer de s’empouvoirer.

Je me permets de rajouter à ses suggestions I Will Survive de Gloria Gaynor. Parce que oui, tu vas y survivre, je t’assure !

La musique pour te concentrer pendant tes révisions

Je te le concède, le plus dur n’est généralement pas de trouver la musique adéquate pour te motiver, mais surtout celle qui t’aide à te concentrer.

Nombreuses sont les rédacs à s’accorder sur l’idée que : le silence, c’est bien pour rester focus sur tes révisions.

Mais je sais aussi que ce n’est pas toujours simple de travailler dans le silence. Il peut vite s’avérer angoissant, si tu es du type over stressée comme moi.

D’un autre côté, il arrive d’être malgré soi dans un environnement bruyant, et dans ce cas il est souvent nécessaire de se créer une bulle pour ne pas être déconcentré·e par la moindre sirène de police (toi‑même tu sais si tu vis dans une grande ville).

Même Orelsan, ça le déconcentre (juste pour dire)

Un des premiers tips de la rédac’, si tu n’as pas l’habitude de travailler en musique, c’est tout simplement de… mettre un casque (de musique, bien sûr), sans lancer de son. Ça permet de signifier que tu es occupé·e, d’occulter les sons les plus relous, et de te fabriquer ta petite bulle de concentration.

Tu peux aussi utiliser la technique des boules Quiès, mais tout le monde n’est pas à l’aise avec ces objets un peu chelou, et si tu as envie de rester discret·e, l’alternative du casque est pas mal.

Mais rentrons dans le vif du sujet : la musique.

Nombreuses sont les rédactrices à s’accorder sur le fait que les bandes‑son sont top pour travailler.

Des bandes originales comme meilleures alliées de révisions

Dans ces moments, j’ai tendance à écouter la bande‑son de La La Land car elle oscille entre piano doux, morceaux avec du punch pour contrer les baisses d’énergie et voix apaisantes anti‑stress.

En plus, elle me replonge totalement dans l’ambiance du film, ce qui me permet de me créer une bulle impossible à percer quand j’ai besoin de stay focus !

Dans les musiques de film, j’aime aussi énormément les instrumentaux de Alberto Iglesias, qui fait la majorité des bandes‑son des films d’Almodóvar. L’avantage quand il n’y a pas de paroles, c’est que je ne suis pas tentée de les écouter ni de les chanter !

En dernier recours, je suis sur des simples mélodies au piano : Yann Tiersen, Ludovico Eindaudi, et autres classiques de cet instrument formidable.

Kalindi me seconde dans cet amour du piano, puisqu’elle a directement cité une nocturne de Chopin (j’approuve à 2000%).

Margot de la régie est également de cet avis. Ses plus gros crushs ?

« La BO du Seigneur des Anneaux qui me met dans un état de focus intense (et qui est vraiment la meilleure BO de tous les temps, j’ai des preuves). Puis j’alterne avec des BO de jeux‑vidéo (Uncharted, Skyrim, Warcraft…) entrecoupées de celles du Studio Ghibli ou de séries comme Westworld ou Games of Thrones. Bref, là ou il n’y a pas de parole et de l’epic, je prends. »

Elle conseille tout particulièrement la playlist Spotify « Epic Gaming », que je me fais un devoir de te relayer ci‑dessous.

Juliette abonde dans notre sens, puisqu’elle cite la version orchestre de la BO de Zelda, celle du Voyage de Chihiro ou encore celle de Furyo.

Elle y ajoute des sons plus originaux, comme les bols tibétains ou le bruit blanc (des compilations de dizaines d’heures existent sur YouTube, tu peux trouver ton bonheur aisément !).

L’avantage de ces propositions, c’est que ce sont des playlists ou des compilations longues, ce qui t’évite de devoir changer de chanson toutes les trois minutes et de t’interrompre dans ton travail.

Quelques albums à (re)découvrir pour réviser

Louise, notre spécialiste de musique préférée, s’est donnée pour toi : elle a toute une liste d’albums qu’elle écoute lorsqu’elle a besoin de se concentrer.

Alt‑J : This Is All Yours ou An Awesome Wave

Superpoze : For We The Living ou Opening

Chilly Gonzales : Solo Piano

Christian Löffler : Mare

David August : Times

Nils Frahm : All Melody

The War on Drugs : Lost In The Dream

Weval : Weval

Will Samson : Ground Luminosity

Connaissant les goûts de Louise en musique, je considère que c’est une garantie de réussir à lier l’utile à l’agréable !

Voilà une belle liste d’idées, qui je l’espère te servira à tenir le cap pour les derniers jours avant la grande étape qu’est le bac !

Nous, on reste là pour te soutenir, te conseiller, te détendre ou te permettre de prendre une pause avec les articles que nous publions chaque jour.

La rédac’ t’envoie plein plein plein de courage.

P.‑S. : Si tu as peur de « ne pas y arriver », on a prévu de t’envoyer de gros shots de motivations pour cette dernière ligne droite, alors fais‑nous confiance, fais‑toi confiance, surtout, et ça va aller !

