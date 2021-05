Article initialement publié le 27 novembre 2018

Quoi de mieux que s’endormir entourée de bras réconfortants, avec si possible un être humain bienveillant et doux au bout ?

Pas grand-chose selon moi, surtout en période de célibat.

Mais comment faire quand on a envie de s’endormir dans les bras d’un ou une inconnue, profiter du sentiment de sécurité et de confort que cela procure, mais sans avoir à y mêler du sexe ?

Eh bien j’ai l’honneur de vous présenter : LE PLAN DODO.

Un plan dodo : pour quoi faire ?

Pas de cachotteries entre nous, aussi indépendante et solitaire que je sois, au bout d’un certain temps à rester seule, c’est mon corps qui parle.

Et en ce moment quand mon corps me parle, il me dit « Y EN A MARRE DE DORMIR SEULE JE VEUX DES CÂLINS », bien plus que « LA BAISE LA BAISE LA BAISE ».

Parce que se sentir seule et sortir d’une relation de couple ne rime pas toujours avec l’envie de recommencer une vie sexuelle avec quelqu’un d’autre.

Pour moi renouer sexuellement avec des inconnus ou inconnues est une sorte de mise en danger, ça me demande beaucoup d’énergie et d’adaptabilité.



Et clairement en ce moment j’ai la flemme

Pourtant, je me suis laissée entraîner dans le cyclone des applications de rencontre, à parler à des tonnes de mecs… Sans jamais les voir parce que : flemme.

Mais avant mon rencard d’il y a quelques jours, je ne comprenais pas vraiment ce qui clochait.

Pourquoi est-ce que je m’entêtais à sextoter avec douze mecs différents pour au final ne jamais les rencontrer parce que je n’ai finalement pas envie de coucher avec eux ?

Celui qui m’a fait comprendre que j’avais besoin d’un plan dodo

Il y a quelques jours j’ai eu un date avec un type rencontré sur Pickable, qui se trouve être un mec que je croise toutes les semaines depuis plusieurs mois.

Gros feeling, discussion intéressante, beaucoup de douceur et de bienveillance, mais pas vraiment de drague ouverte et cash.

Alors on s’est vus, et après avoir bu des verres et mangé une tartiflette et une raclette dans un resto bruyant, je suis allée dormir chez lui.

Jusque là, aucune porte n’était fermée : est-ce que je vais avoir envie de coucher avec lui ? Est-ce qu’il me plaît ? On verra bien !

Une fois arrivée chez lui je me suis rendue compte que malgré ma libido exacerbée de ces derniers jours, je n’avais pas DU TOUT envie de sexe. Pas aujourd’hui, pas maintenant. Flemme.

Je me suis donc retrouvée au lit à moitié nue à côté d’un inconnu en caleçon avec lequel il ne s’est strictement rien passé de sexuel. Même pas un bisou. Et qu’est-ce que j’étais bien !

C’est alors que j’ai eu une révélation : pendant tout ce temps j’ai fait du gringue à 500 mecs sur des applis de rencontre parce que je pensais que trouver un plan cul était la seule manière de ne pas dormir seule.

Alors que j’aurais pu tout simplement me trouver un plan dodo !

Les ingrédients de la réussite pour un bon plan dodo

Pour un bon plan dodo il faut :

Une personne qui te plaît et avec laquelle tu as des atomes crochus

Parce que, non, vous n’allez pas échanger vos fluides, raison de plus pour qu’elle t’attire plus que physiquement : il va falloir se sentir bien et avoir des sujets de discussions prenants !

Un endroit cocooning dans lequel tu te sens bien

Que ce soit chez toi, chez lui ou elle, ou dans un AirBnb cosy que tu aurais réservé pour une parenthèse câline tout confort et petit déjeuner inclus…

Il faut que tu t’y sentes bien, et qu’il y ait du renfort de plaids, de couvertures, d’un écran pour Netflixer ou d’une enceinte pour habiller les discussions enflammées.

Beaucoup beaucoup beaucoup de douceur et de bienveillance

Ingrédients indispensables pour ne ressentir aucune pression de type « je dors chez lui ou chez elle et on baise même pas, faut quand même que je le ou la remercie d’une façon ou d’une autre ».

Ou « putain je crois que je suis en train de l’allumer, peut-être qu’il faut quand même que je le suce ».

Non, tu ne dois jamais rien à personne, peu importe ce que tu as fait ou dit.

Les limites du plan dodo

Oui, j’imagine que le garçon avec lequel j’ai dormi l’autre soir aurait peut être bien voulu qu’on fasse un peu plus que bavasser sur l’oreiller.

Mais je crois qu’à lui comme à moi ça nous a fait du bien, et ça a été une parenthèse agréable dans notre quotidien de boulot et de solitude.

Et après tout rien n’empêche de concrétiser le reste lors d’une prochaine rencontre…

Je ne suis pas sûre que le plan dodo puisse durer dans le temps, pas pour moi en tout cas.

Pour certains dormir avec quelqu’un est presque plus intime qu’avoir des relations sexuelles. Et faire dodo en petite tenue à côté de quelqu’un qui nous fait du bien, ça peut créer des tensions au bout d’un certain temps !

Mais pourquoi ne pas prendre soin d’un ou une inconnue, et se laisser cocooner occasionnellement sans forcément y inclure du sexe ?

Comment trouver un plan dodo près de chez soi ?

Punaise, je vais créer une appli !

Mais avant qu’elle soit disponible sur ton smartphone, je n’ai qu’un conseil à te donner : communique ! La communication est TOUJOURS la clé.

Pour ne pas te retrouver dans une situation gênante et oppressante avec quelqu’un qui n’a pas les mêmes intentions que toi, n’aie pas peur de dire de quoi tu as envie ou non, que ce soit avant pendant ou après votre rencontre !

Et de toute façon, si la personne en face te shame ou te fait te sentir mal parce que tu n’es pas là pour les mêmes raisons qu’elle, ou que tu as changé d’avis…

Elle ne mérite pas que tu passes une seconde de plus avec elle !

Et toi, est-ce que tu as déjà expérimenté le plan dodo ? Ou est-ce que tu en as déjà eu envie sans trouver quelqu’un avec qui c’était possible ? Raconte-moi en commentaire !

