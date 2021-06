Mise à jour du 2 octobre 2019 —

Tu as savouré la première saison comme du petit lait ? Voilà qui devrait encore augmenter ton plaisir.

Plan Cœur saison 2, une première bande-annonce

Cette année, tu retrouveras donc bien les actrices Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et Joséphine Draï, qui campent les 3 héroïnes survoltées et attachantes de Plan Cœur.

Alors, hâte de voir ce que cette seconde saison te réserve ?

Article initialement publié le 2 septembre 2019 —

Ça y est c’est officiel, Plan Cœur saison 2 a une date de sortie !

Une date de sortie pour Plan Cœur saison 2

Tu retrouveras très bientôt Elsa et son Jules (lol), ainsi que ses meilleures copines, Charlotte et Emilie.

Tu connais déjà le plan… Plan Coeur saison 2, le 11 octobre. pic.twitter.com/MUswAPApMa — Netflix France (@NetflixFR) September 2, 2019

C’est donc le 11 octobre que tu retrouveras ta série comédie romantique française préférée. Alors, tu as hâte ?

Avant Plan Cœur saison 2, la saison 1

Te souviens-tu ce qu’il se passait dans la saison 1 ?

Elsa n’arrivait pas à prendre confiance en elle, et il en allait de même face aux hommes.

Ses meilleures amies, Charlotte et Emilie, se sont chargées de lui payer un escort boy nommé Jules pour la rebooster.

Jules et Elsa tombent follement amoureux, mais quand Elsa apprend son véritable métier et la raison pour laquelle il l’a courtisée au départ, elle se braque et ne veut plus entendre parler de lui, ni de ses copines.

Finalement, les deux tourtereaux se retrouvent et tout finit bien.

Que va-t-il donc arriver à nos héros dans cette nouvelle saison ? Des suggestions, lectrices ?

