Publié le 5 juin 2019

Internet est magique.

En cherchant parmi les critiques de vos films préférés, vous trouverez quelques petites perles généralement assez salées, écrites par des spectateurs choqués déçus.

Pour commencer cet article thématique sur les classiques du cinéma détruits par les critiques de Jean-Michel Toutlemonde, on s’est intéressé aux commentaires des gens pour qui le succès de Titanic est totalement injustifié…

Parmi les internautes qui donnent leur avis, il y en a toujours un qui veut montrer qu’il sait tout mieux que tout le monde. Sur Allociné par exemple, Crashtib a souhaité prouver qu’il savait compter jusqu’à onze.

Attention c’est long on vous le met tel quel.

« Onze oscars? oscar de la mièvrerie oscar de l’eau de rose oscar du blockbuster typique oscar du manichéisme oscar de la facilité oscar du lacrymal américain oscar de la pauvreté intellectuelle oscar de la vacuité oscar de la BO la plus ennuyeuse oscar de la déchéance des acteurs et enfin oscar de la longueur si vous avez treize ans et que vous êtes une jeune adolescente, courrez admirer comment Leonardo résume bien le film dans la scène d’amour dans la voiture : un extérieur fringant, un espace vide et plein de buée(occultisme de la vérité et creux intellectuel) et deux acteurs qui tiennent à bout de bras une activité plus ou moins intéressante dans le petit espace qui leur est alloué. »

Pour ptitmayo, le problème c’est cette histoire (de) bateau. À quoi bon parler de ça ? C’est du vu et revu après tout…

« Comment un film comme celui-là peut-il faire autant d’entrées au box-office? Le scénario n’est qu’une histoire d’amour classique dans un beau bateau qui va couler.

De plus, cette romance est d’une mièvrerie extraordinaire, on sent la fin venir à 10 kilomètres et lorsqu’elle vient on se dit que c’est bien long, et la musique de Céline Dion est pitoyable.

De même, l’intrigue avec le bateau est d’une totale inutilité: il faut attendre une heure, pendant laquelle il ne passe absolument rien, avant d’assister au début du naufrage, et là le réalisateur cumule les invraisemblances et nous offre un rythme mou qui finit de nous endormir.

Si les deux acteurs principaux que sont Leonardo Di Caprio et Kate Winslet croient dur comme fer à leur rôle, ca ne suffit pas à nous tirer de l’ennui et de la consternation que provoque inévitablement la vision de cette romance tragique mièvre, invraisemblable et sans intérêt. »