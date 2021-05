En revanche c’est conseillé pour les piqûres de guêpe et de vice si on a pas de source de chaleur forte (eau très chaude, sable brûlant, feu) a disposition. Le venin de ces sales bête se est thermolabile, c’est à dire qu’en étant exposé à la chaleur il s’inactive. Je m’etais Faite piquer par une vive l’an dernier, et faire des pas dans le sable chaud n’avait pas suffit, j’ai du aller voir les secouristes (enfin mon copain m’a porté a eux). Ils m’ont foutue le pied dans une bassine d’eau brûlante et j’y suis restée un moment. Le secouriste m’avait expliqué qu’en dernier recours c’etait La chose la plus sensée à faire après avoir sorti la personne piquée de l’eau, car entre le choc de la blessure et la douleur dans l’eau froide de la mer (t’as l’impression de prendre un coup de couteau), beaucoup de gens font des malaises et peuvent se noyer où faire tout simplement un arrêt cardiaque (surtout les personnes âgées). Et du coup il m’a dit que le venin des guêpes étaient pareil.

Voilà pour l’info, donc si ça vous arrive et que vous avez pas d’autre solution que de vous faire pisser dessus hésitez pas une seconde, ça désinfecte rien mais ça soulage rapidement.