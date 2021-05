J'arrive un peu après tout le débat parce que je ne découvre l'article qu'aujourd'hui... J'ai lu tout vos commentaires et ce que je trouve le plus effrayant, c'est qu'aucun.e d'entre nous n'a eu les mêmes infos de la part des médecins/gynécos ! Comment peut-on être sûrs.es alors d'avoir les bonnes ?



J'ai des gros soucis sexuels depuis deux ans, et l'une des premières solutions que j'ai pu essayer, sur les conseils de ma sage-femme (qui s'occupe de mon suivi gynéco, je n'ai jamais été enceinte, et c'est loin d'être en projet) c'est d'arrêter ma pilule que je prenais en continu, avec environ trois ou quatre arrêts par an. Le but recherché était surtout d’essayer de faire revenir une libido qui était inexistante (et qui l'est toujours presque deux ans après lol). Elle a également mis en avant le fait que ne pas avoir ses règles, empêchait l'élimination de certaines toxines... Info que je n'ai jamais réussi à retrouver ailleurs donc est-ce que je dois y croire ? Aucune idée.



Aujourd'hui les soucis sont toujours là, j'essaye une piste psychologique depuis quelques mois en espérant voir une amélioration, et en attendant je suis sans contraception (autre que préservatifs) depuis tout ce temps, et les peu de fois où je peux vouloir essayer quelque chose avec mon copain (+ de 5 ans de relation et on habite ensemble) je suis doublement stressée par le risque de douleur et le risque de tomber enceinte... C'est un grand cycle de stress et de culpabilité qui tourne en boucle et je n'arrive pas à en trouver la solution.



Reprendre une contraception sur le long terme permettrait de retirer au moins un premier stress mais les infos sur le sujet sont tellement différentes partout que je n'ai aucune idée de quoi choisir. Est-ce que je dois reprendre la pilule, malgré les potentiels effets négatifs (n'oublions pas que c'est un médicament, et prendre un médicament tous les jours a forcément des conséquences) ? En continu ou pas, étant donné que les règles artificielles ont des bénéfices pour certains et ne servent à rien pour d'autres ? Est-ce que je dois essayer le stérilet, malgré le fait que je n'ai que 26 ans et que je n'ai jamais eu d'enfant ?



Je tourne en boucle et c'est affreux de voir qu'on est pas beaucoup aidé.e par le corps médical à ce niveau là !