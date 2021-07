Initialement publié le 25 septembre 2018

Tu as oublié ta pilule, la capote a craqué, ou dans un moment d’égarement tu l’as carrément oubliée ?

Point protection Après un rapport non ou mal protégé, si ce n’est pas un partenaire avec lequel tu as fait les tests IST et posé un accord d’exclusivité, il faut te faire dépister. C’est important car ça ne se voit pas sur la tête des gens qu’ils ont la chlamydia ou la syphilis.

Après avoir pris un risque – ce qui est le cas à chaque rapport non protégé peu importe le moment du cycle – tu cherches désespérément un moyen d’éviter de te retrouver avec un gamin sur les bras alors que clairement, tu es plus occupée à essayer d’avoir la moyenne en maths ou à trouver le stage de tes rêves.

Tu sais sans doutes déjà qu’il existe des méthodes de contraception d’urgence, mais tu cherches à en savoir plus ? Tu es au bon endroit.

Les différentes méthodes de contraception d’urgence

Il existe deux principales méthodes de contraception d’urgence, mais souvent on n’en utilise qu’une.

Et pour cause : la première est la pose d’un DIU au cuivre, ce qui est relativement difficile à mettre en place rapidement alors que la vitesse à laquelle on réagit peut être cruciale pour éviter une grossesse.

La seconde, celle que l’on connaît en majorité, est la pilule du lendemain.

Que fait la pilule du lendemain ?

La pilule du lendemain peut être prise juste après le rapport, et jusqu’à la date indiquée sur la notice.

Elle agit comme un retardateur d’ovulation : ce n’est donc pas une action post-fécondation qui est parfois assimilée à un « mini-IVG » mais une action « pré-fécondation ».

À noter : si tu vomis dans les 3h suivant la prise, elle n’aura pas fait effet. Dans ce cas, reprends-en une !

Comment se procurer la pilule du lendemain ?

Pour te la procurer, c’est en pharmacie, et une prescription n’est pas nécessaire.

Deux situations :

Tu es mineure, et dans ce cas c’est toujours anonyme et gratuit .

. Tu es majeure. Tu peux l’obtenir sans prescription mais elle ne sera alors pas remboursée, ou bien tu peux l’obtenir sur prescription et dans ce cas elle est prise en charge à 65% par la Sécurité Sociale – le reste étant généralement couvert par la mutuelle.

On ne peut pas te la refuser. Si cela arrive, tu peux suivre les conseils donnés dans cet article mais cherche avant toutes choses à t’en procurer une.

Est-ce que la pilule du lendemain marche ?

Si j’insiste sur le fait de la prendre le plus vite possible, c’est parce que c’est primordial : l’efficacité de la pilule du lendemain décroît à mesure que le temps entre le rapport et la prise augmente.

La contraception d’urgence doit être prise si possible dans les douze heures après un rapport non ou mal protégé MAIS elle peut être prise dans les 3 jours ou 5 jours selon le médicament utilisé.

Ensuite, il y a quelques autres critères à prendre en compte.

Déjà, demande conseil à ton praticien ou pharmacien car l’efficacité de la pilule du lendemain peut varier selon les modèles.

Ensuite, des caractéristiques qui te sont propres peuvent influencer son action. Par exemple, la pilule du lendemain Norlevo est moins efficace à partir de 75kg, et inefficace à partir de 80kg… Veille à bien prendre en compte ces données.

Enfin, certaines idées reçues indiquent qu’elle n’est plus efficace au bout d’un certain nombre de prises, en témoignent les questions reçues suite à l’appel à témoin sur la contraception que j’ai lancé il y a quelques temps.

Cette croyance a sans doute été diffusée par des personnes inquiètes que les jeunes femmes décident d’adopter la pilule du lendemain en guise de moyen de contraception récurrent, alors que ça n’en est pas un durable.

En effet, il est moins efficace que les moyens de contraception traditionnelle et ce n’est pas viable de se servir systématiquement de la pilule du lendemain. Mais en cas d’accident, c’est un garde fou bien pratique qui t’évitera peut-être une IVG ou un enfant !

Donc n’aie pas peur de la prendre : ce comprimé est utile pour chaque rapport à risque ! Il ne devient pas moins efficace au fur et à mesure des utilisations.

Comment être sûre que la pilule du lendemain a fonctionné ?

Une fois que tu l’as avalée, garde à l’esprit que la démarche ne s’arrête pas là.

Après la prise, il faut encore surveiller que la pilule ait effectivement fonctionné.

Donc soit à l’affut du début de tes règles, pour vérifier qu’elles n’arrivent pas en retard.

Observe également ton corps : en cas de grossesse, des signes peuvent apparaître comme une poitrine plus grosse et sensible, des nausées…

Si tu as le moindre doute, va faire un test et consulter un ou une professionnelle de la santé.

Et s’il t’en faut plus, toutes ces informations sont aussi résumées dans cette vidéo bien utile de Sophie Riche (en plus elle aide à dédramatiser car cette personne est drôle, comme toujours) :

Courage, et ne panique pas : tu as toutes les clés pour t’en sortir !