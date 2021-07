La tendance du piercing au téton tient bon et j’ai l’impression que les shop de perceurs ne désemplissent pas. Cependant, nous parlons quand même d’une zone relativement sensible, érogène même, pour certaines personnes.

Je vais donc t’expliquer deux ou trois trucs (non, onze) pour que tu saches ou tu mets les pieds. Ou plutôt, les tétés.

Se faire un piercing au téton, c’est chaud si t’es pudique

Avant toute chose, il faut réfléchir à la logistique de l’acte. Tu ne peux pas te faire percer cette zone sans beaucoup te dévêtir. Il va falloir enlever le haut et si tu n’es pas à l’aise avec ça, ce n’est pas fait pour toi.

Si tu veux le faire malgré tout, trouve quelqu’un de pro, qui va te donner un premier rendez-vous pour te mettre à l’aise et te rassurer.

Rien de pire que de se retrouver dans une situation intime avec quelqu’un qui te traite comme un steak.

Le piercing au téton, est torché en 2 secondes

N’aie pas peur de l’acte en lui-même car ça prend littéralement 2 secondes. Ça pince fort, ça saigne un peu, le bijou est mis et hop ! C’est la fin, bravo, tu es maintenant percée du boob !

La douleur du piercing au téton dépend des gens

Tu voudrais te faire un piercing au téton mais les histoires racontées par ton entourage, dignes de batailles du Seigneur des Anneaux, te freinent ?

Ouais, c’est flippant et même si les tétons sont réputés comme étant une zone qui fait mal, en réalité, la douleur du piercing est ressentie plus ou moins intensément. Comme toutes les douleurs finalement.

Ça dépend de la sensibilité de TES tétons, de la personne qui te perce et même de ton cycle menstruel car la poitrine est en général plus sensible juste avant et pendant les règles !

La cicatrisation du piercing au téton prend des mois

Tu ne vas pas pouvoir gambader tout de suite et laisser des tierces personnes triturer tes tétons dans tous les sens.

Il vaut mieux réfréner ton envie de toucher au piercing pendant qu’il cicatrise. Par ailleurs, la cicatrisation étant un processus qui requière de la patience, il faudra un peu d’imagination si tu veux faire des trucs potentiellement sexuels.

La personne qui t’a percée va t’expliquer comment cicatriser au mieux et va demander à ce que tu reviennes la voir pour vérifier que tout se passe bien.

Le piercing au téton n’affecte pas la sensibilité

Pas de souci de ce côté, te faire percer le téton ne doit pas en affecter la sensibilité car aucun nerf n’est touché. D’ailleurs selon le magazine Cosmopolitan, si tu es sensible de cette zone, la présence du piercing peut améliorer ton kif.

Hihihihi !

Un téton percé peut paraître plus gros

Ah oui, parfois (rarement) ça arrive et c’est spécial.

Du tissu cicatriciel va se former et s’étendre lors de la formation du petit trou d’où sort le bijou, et ce tissu peut faire paraître ton téton plus gros.

Le piercing au téton est à éviter avant une procédure médicale

Si tu as une opération chirurgicale ou alors de l’imagerie médicale prévue , tout particulièrement une IRM, ne va pas te faire percer juste avant !

Ton téton n’aura pas cicatrisé et à ce stade, enlever ton bijou et le remettre à répétition pourrait ralentir le processus ou mener à une infection.

Et comme tu ne peux pas garder tout cet attirail non stérile lors d’une opération et que l’IRM est un aimant géant…c’est compliqué.

Par ailleurs il est important de trouver la personne qui te convient à un prix qui te convient tout en respectant la valeur de son travail.

Pour finir, certaines anatomies ne sont pas propices aux piercings sur le téton et si c’est ton cas, il n’y a malheureusement rien à faire.

Sorry…

Sur ces bons mots, Free The Nipple percé !

À lire aussi : Comment nettoyer son piercing au nez ?