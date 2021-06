Depuis quelques jours, la couleur est au bleu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Ne vois ici aucun effet de mode, mais un geste de solidarité…

En décembre 2018, le Soudan a été plongé dans une crise politique effroyable qui a fait suite aux protestations contre le régime totalitaire de Omar el-Béchir (qui était au pouvoir depuis 1993) et contre l’inflation.

Le 11 avril, le dictateur a été renversé et remplacé par le Conseil militaire de transition, notamment orchestré par son vice-président : le général Mohammed Hamdane Daglo « Hemetti » (« qu’il nous protège »).

Suite à quoi, le 3 juin dernier, la Force de Soutien Rapide, une unité paramilitaire sous l’égide dudit général, a attaqué des militants pro-démocratie à Khartoum.

Les hommes sont tabassés, assassinés, les femmes violées puis tuées… D’après le Middle East Eye, des corps ont été jetés dans le Nil.

En tout, entre 61 et 120 personnes (selon les autorités et un comité de médecins proches de la contestation) perdent la vie dans cette débâcle de violence.

Il est parfois difficile de savoir comment réagir face à l’horreur.

Beaucoup d’internautes ont choisi d’afficher un fond bleu en guise de photos de profil sur les réseaux sociaux, accompagné des hashtags #BlueForSudan et #TurnTheWorldBlue pour apporter à leur niveau leur soutien au Soudan.

Pourquoi le bleu ? L’histoire raconte que c’était la couleur préférée d’un ingénieur soudanais de 26 ans diplômé d’une université londonienne, prénommé Mohammed Mattar.

Il a été assassiné par des membres de la Force de Soutien Rapide alors qu’il était en train de protéger deux femmes.

Mais c’était aussi et surtout la couleur des photos de profil des comptes Instagram et Twitter de Mohammed Mattar, sur lesquels il diffusait des vidéos des manifestations en cours dans le pays.

For those who wonder, how the blue profile picture is a symbol for Sudan.

During the shooting in Sudan #mattar77 Shielded two women and got killed.

[email protected] profile picture is a symbol for Solitude to Sudan ??.

May he rest in peace ?❤️ pic.twitter.com/w9yV4gAZ4Q

— Govand (@JustGovand) June 13, 2019