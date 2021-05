Fleabag c’est fini. Mais Phoebe Waller-Bridge n’a pas dit, ou plutôt écrit son dernier mot à propos de la série !

Phoebe Waller-Bridge, femme aux milles talents

Comédienne, réalisatrice, scénariste, productrice… Phoebe Waller-Bridge compte plus d’une corde à son arc.

Aujourd’hui son nom est associé à des projets atypiques, décalés, toujours féministes, comme Killing Eve.

Productrice déléguée et scénariste de plusieurs épisodes de la saison 1, Phoebe Waller-Bridge a participé au succès de cette série bourrée d’humour noir mettant en scène Sandra Oh et Jodie Comer.

Son plus grand fait d’arme demeure pour le moment Fleabag, la série adaptée du one-woman show qu’elle a écrit, monté et interprété, lui valant plusieurs nominations aux Emmy Awards 2019.

Fleabag, création de Phoebe Waller-Bridge

Fleabag c’est l’histoire en apparence banale d’une Londonienne dans la vingtaine, qui s’occupe de son café et qui galère à concilier relations personnelles et familiales.

À l’origine, Fleabag c’est surtout le premier one-woman show de Phoebe Waller-Bridge, écrit, mis en scène et interprété par cette dernière.

Dans une interview pour Télérama, elle explique :

« Après l’école de théâtre, j’ai galéré, comme beaucoup, et je me suis retrouvée à écrire Fleabag. Décrocher un rôle était très difficile, alors je m’en suis taillé un sur-mesure. Son personnage me ressemble, elle a le même âge, vit à Londres, et essaye de survivre. »

La pièce qui a inspiré la série est donc en partie autobiographique, ne serait-ce que de part son nom : « Flea », puce en anglais, c’est le surnom de Phoebe Waller-Bridge.

Fleabag c’est donc un one-woman show, une série à succès… et bientôt un livre !

Phoebe Waller-Bridge va sortir un livre sur Fleabag

Intitulé Fleabag : Scriptures, le livre regroupera les scénarios des deux saisons de Fleabag. Un vrai petit bijou pour les fans de la série qui pourront se replonger dans les (més)aventures de Flea avec délectation.

Plus que ça, Phoebe Waller-Bridge y dévoilera les secrets de la création de la série et de son processus d’écriture.

Du contenu inédit, écrit de la main de la main de Phoebe Waller-Bridge : que demander de plus ? La date de sortie et le prix ?

Fleabag : Scriptures sera publié le 5 novembre par la maison d’édition Random House. Si son prix ne t’effraie pas (28$), tu peux dès à présent précommander le livre sur le site de l’éditeur.

Alors, ça te tente ?

