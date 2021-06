Personnellement je suis également très proche de ma famille (notamment de ma mère avec qui je partage beaucoup de choses) et je dois avouer que grandir me fait très peur. Mais pas seulement à cause de la vie d'adulte et de ses responsabilités (bien que ça joue un grand rôle) mais aussi parce que je réalise que chaque jour je prend dev l'age et chaque jour me rapproche de la mort. Alors c'est pas très gaie mais c'est ce qui nous attend tous au final.