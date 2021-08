Péter vaginalement sur commande, c’est possible, et ça a même aidé cette madmoiZelle à maitriser son périnée. Elle t’explique comment réaliser cette pratique.

J’ai plusieurs talents dans la vie :

Imiter Joe Dassin à la perfection

Compter jusqu’à 8 en chinois

Trouver des sosies d’animaux aux humains

Taper des SMS avec le petit doigt

Manger des Tucs 5 par 5

Et… frouter sur commande.

Qu’est-ce qu’un « frout » ?

Si tu n’es pas familière du verbe « frouter », sache qu’il s’agit ni plus ni moins d’un pet vaginal.

Queen Camille t’explique d’ailleurs les rudiments de cette pratique souvent involontaire dans l’excellente vidéo ci-dessous.

D’après Passeportsanté.net, le pet vaginal est une expulsion d’air provenant du vagin qui est due au relâchement des muscles vaginaux.

Le frout peut survenir à plein de moments : pendant l’amour, les règles, lors d’une séance de yoga ou que sais-je encore.

MAIS, ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il est parfaitement possible de frouter sur commande.

À quoi ça sert ? Sans doute à peu de choses si ce n’est à s’en payer une bonne tranche, te faire les abdos et peut-être muscler ton périnée.

Comment j’ai découvert mon talent pour le frout

En fait, frouter sur commande consiste simplement à contracter les abdos et le périnée pour faire entrer et sortir une certaine quantité d’air dans ton vagin.

Expulser l’air produit le bruit d’un pet.

J’ai découvert cette capacité à faire rentrer et sortir de l’air de mon vagin il y a quelques années alors que je prenais un bain.

Je m’amusais à contracter mes abdos (on s’occupe comme on peut) quand j’ai senti de l’eau me pénétrer.

Ni une ni deux, j’essayais d’éjecter ces quelques centilitres de liquide par-dessus la surface du bain, pour jouer à la baleine.

Va savoir pourquoi.

Et là j’ai eu une épiphanie : si je pouvais faire rentrer et sortir de l’eau facilement, je pouvais sûrement faire la même chose avec l’air.

MAIS OUI.

Sans plus attendre, je suis sortie du bain, me suis séchée entièrement et ai réessayé.

Le bruit de pet n’a pas tardé à se faire entendre. J’étais hilare et un peu fière d’avoir réussi une telle prouesse corporelle !

Comment réaliser un frout sur commande ?

Depuis, je pratique régulièrement le frout sur commande car j’ai l’impression qu’il me permet de prendre le contrôle de mon périnée.

Je n’ai reçu aucun avis médical me permettant de certifier que cette pratique change quoi que ce soit à la vigueur de mon périnée, mais personnellement, je me sens davantage capable, au lit, de contracter mon sexe en rythme depuis que je m’exerce avec de l’air.

Alors comment faire de même ?

Je n’arrive à pratiquer le frout sur commande que lorsque je suis allongée.

Je te conseille donc d’essayer dans cette position : sur le lit, les jambes pliées, le dos bien plaqué contre le matelas.

Contracte fort les abdos en même temps que ton périnée, en te concentrant sur l’ouverture de ton vagin.

Avec un peu de concentration, tu devrais frouter.

Et voilà, tu vois c’est tout simple. Alors, tu essaies dès ce soir ?

